عاجل غدًا بدء صرف زيادة جديدة وعاجلة لأصحاب المعاشات.. بشرى سارة للمواطنين

تسعى الحكومة المصرية بشكل مستمر لتوفير يد العون لكافة المواطنين في جمهورية مصر العربية، حيث أعلنت عن زيادة لأصحاب المعاشات للشهر القادم مما دفع الكثيرين للبحث حول هذا الأمر، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين يحصلون على المعاشات بشكل شهري نحو 10 مليون و700 لذا الآن سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر تابعونا.

زيادة جديدة وعاجلة لأصحاب المعاشات

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن صرف زيادة المعاشات لشهر أغسطس بدءً من اليوم وهذه الزيادة تم إصدار قرار بها من قبل رئيس جمهورية مصر العربية مُنذ أبريل الماضي لعام 2023 حيث تصل قيمتها لـ 15% وهذه الزيادة مستمرة بالنسبة لهم، ولكي تتعرف على نسبة الزيادة فهي تختلف على حسب اختلاف قيمة الراتب، وجاءت على النحو التالي:

تبلغ الزيادة لكل من يحصل على معاش قيمته تصل لـ 1300 يحصل على زيادة يصل قدرها لـ 195 جنيه.

الحاصلين على معاش يصل لـ 2300 جنيه فيحصل على زيادة تصل لـ 324 جنيه مصري.

من يحصل على معاش تبلغ قيمته 3500 جنيه سيحصلون على زيادة يصل قدرها 525 جنيه.

الأشخاص الذين يتقاضون معاش تصل قيمته لـ 4300 يحصلون على زيادة تصل قيمتها لـ 645 جنيه.

من يتقاضى معاش تصل قيمته لـ 5300 جنيه فتكون الزيادة الخاصة بهم 795 جنيه.

هل زيادة المعاشات الأخيرة مستمرة؟

بالطبع مستمرة الزيادة التي تم إصدار قرار بشأنها مُنذ أبريل الماضي ومستمرة حتى وقتنا هذا، حيث تعمل الحكومة المصرية على توفير حياة كريمة للمواطنين وسوف يبدأ الصرف غدًا وسوف يستمر حتى اليوم 6 من ذات الشهر.