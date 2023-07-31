مباراة الزمالك ضد الشباب السعودي الآن واليوم الاثنين 31 يوليو.. الموعد والقنوات الناقلة ومعلق المباراة

مباراة الزمالك ضد الشباب السعودي الآن، إذا كنت تريد مشاهدة المباراة ومعرفة القنوات الناقلة ومعلق المباراة تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث سوف نرصد لكم البث الحي والحقيقي في الفقرة المقبلة، حيث تعد مباراة الزمالك اليوم هي في الجولة الثانية من مجموعة دوري أبطال الأندية العربية، والتي يتم استضافتها في المملكة العربية السعودية.

تلقى اهتماماً كبيرًا من مشجعي كرة القدم المصريين والسعوديين عمومًا، ومن مشجعي فريق الزمالك وفريق الشباب تحديدًا، حيث فاز نادي الزمالك في مباراته الأولى في المجموعة على نادي الاتحاد المنستيري بأربعة أهداف دون مقابل، بينما انتهت مباراة بطل السعودية نادي الشباب مع نادي النصر السعودي شقيقها بالتعادل بدون أهداف.

بث مباشر مباراة الزمالك ضد الشباب السعودي

هذه وسوف يكون موعد مباراة الزمالك ضد الشباب السعودي في كأس الأندية العربية في المملكة العربية السعودية عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة- مصر، وهذا نفس توقيت مكة المكرمة- السعودية، وهو يوم الإثنين 31 يوليو 2023.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشباب السعودي

كما هو متعارف عليه بين جمهور بطولة العربية، من المتوقع أن تكون القناة التي ستنقل مباراة الزمالك ضد الشاب السعودي هي القناة الرياضية السعودية إس إس سي، تمتلك هذه القناة حقوق البث الحصرية لمباريات بطولة كأس الأندية العربية أبطال الدوري التي تُقام في المملكة العربية السعودية، وبما في ذلك مباريات الزمالك.

معلق مباراة الزمالك ضد الشباب السعودي

أعلنت إدارة قناة الرياضة السعودية أن بلال أحمد علام سوف يقوم بالتعليق على أحداث مواجهة الزمالك والشباب، بطل السعودية، عبر قناة إس إس سي، وسوف يتولى عيسى الحربين التعليق على الأحداث المتكررة لمباراة الزمالك مع الشباب السعودي عبر القناة الصوتية الثانية.