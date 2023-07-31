كشوف PDF.. نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023 عبر موقع نتائجنا results.mlazemna.com جميع المحافظات

نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023، يترقب الالاف من الطلاب الاعلان عن نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023 التي من المقرر الكشف عنها خلال الايام القادمة، حيث تعد نتائج السادس الاعدادي 2023 واحدة من أهم النتائج التي تحدد مستقبل الطالب، ولاتزال اعمال التصحيح والمراجعة مستمرة حتى تلك اللحظة، واليكم رابط موقع نتائجنا استحراج نتائج السادس الاعدادي بالرقم الامتحاني، فتابعونا.

نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023

منذ فترة كشفت وزارة التربية العراقية أن نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023 من المقرر الاعلان عنها قبل حلول يوم 10 من شهر أغسطس القادم، حيث انتهى الطلاب منذ فترة من أداء الامتحانات في كافة المدارس، لتبدأ على الفور الكنترولات في أعمال التصحيح ورصد الدرجات لاعداد كشوف النتيجة، وقد أشارت المؤشرات الأولية إلى أن نسبة النجاح في نتائج السادس الاعدادي مرتفعة بشكل لافت للنظر، وأنه يجرى الآن العمل على الانتهاء من أعمال التصحيح واعطاء كل طالب حقه من الدرجات ليتم اعداد كشوف بالنتيجة ليتم ارسالها إلى مكتب الوزير ليقوم باعتمادها خلال مؤتمر صحفي موسع، واليكم رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 عبر موقع نتائجنا:

قم بزيارة موقع نتائجنا.

قم بالدخول إلى نتائج الطلاب.

اختر نتائج السادس الاعدادي 2023.

حدد المحافظة القاطن بها الطالب “القادسية، ذي قار، السلمانية، الكرخ، بابل، الرصافة،….”.

قم بادخال اسم الطالب الرباعي ورقمه الامتحاني.

قم بالضغط على كلمة تنزيل الموجودة بجانب اسم محافظتك.

في خلال ثواني سيتم تنزيل كشوف PDF على جهازك.

قم بفتح الملف وابحث عن اسمك.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2023

خلال أيام من الآن ستتمكن عزيزي الطالب من دخول رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 والاستعلام عن نتيجتك بالدرجات في كل المواد، حيث من المتوقع أن تعلن نتائج سادس اعدادي في كافة المحافظات دفعة واحدة على غرار النتائج السابقة.