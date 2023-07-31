بث مباشر مباراة الزمالك ضد الشباب السعودي اليوم الاثنين 31 يوليو .. استمتع بمشاهدة المباراة الآن

بث مباشر مباراة الزمالك ضد الشباب السعودي الآن، يمكنك مشاهدة المباراة بكل سهولة من خلال هذا المقال الحصري في موقعنا المتميز، بينما سوف نرصد لحضراتكم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم والتشكيلة ومعلق المباراة في الفقرات المقبلة، حيث سوف يستعرض البديل مباراة الزمالك اليوم والشباب، الفريق بطل السعودية.

في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأندية أبطال الدوري، والتي تقام في المملكة العربية السعودية، حيث يتناول المصريون اليوم جميع التفاصيل المتعلقة بمباراة الزمالك والشباب بطل السعودية، بما في ذلك التشكيلة المتوقعة لكل فريق، وموعد المباراة، والقنوات التي ستنقل المباراة، واسم المعلق الذي سيروي المباراة. ليس ذلك فقط، بل يهتم المصريون بمتابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة، وذلك لأهميتها في مجريات اللعب والنتيجة النهائية، لمعرفة كافة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

بث مباشر مباراة الزمالك ضد الشباب السعودي

يمكنك من خلال هذا الفقرة مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد الشباب السعودي من خلال هذه الفقرة، حيث سوف تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسعودية وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وفي تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيلة الزمالك والشباب اليوم

سيتم تشكيل فريق الزمالك في مواجهة الشباب السعودي وفقًا لما اعتاد عليه جمهور الزمالك في المباريات الأخيرة، حيث يُشجع المدير الفني أوسوريو على تنفيذ خطته المُحددة وتشكيل فريق الزمالك، من المتوقع أن يكون تشكيل فريق الزمالك متوازنًا وفقًا للمعلومات الواردة من معسكره في السعودية، وسيكون التشكيل المتوقع للزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحى المدافعون: حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، وحسام عبد المجيد. من بين الأسماء المذكورة في الوسط: دونجا، وعمر جابر، وسيد عبدالله نيمار، وشيكابالا. في خط الهجوم يتواجد أحمد مصطفى زيزو وسيف الدين الجزيري.

أما بالنسبة لفريق الشباب السعودي فجاءت التشكيلة على النحو التالي.

في حراسة المرمى: كيم سيونج

في التشكيلة الدفاعية: حسين الصبياني، و حسان تمبكتي، و ياجو سانتوس، و فواز صقر.

في الواجهة الأمامية: يمكن رؤية ماجد كنبة ورياض شراحيلي وبانيغا، إلى جانب عبد الله الجوعي وهتان باهبري.

في خط الهجوم: أحمد عبده.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشباب السعودي

ستنقل القنوات المباراة بين الزمالك والشباب السعودي في بطولة العرب، حيث سوف تذاع مباراة الزمالك والشباب السعودي في بطولة كأس أندية أبطال الدوري على قناة الرياضية السعودية SBC، وسوف تقام المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة في مصر وبتوقيت مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، يقوم الزمالك بالاستعداد بشكل قوي للمنافسة في بطولة العربية.

من هو المعلق لمباراة الزمالك والشباب السعودي في بطولة العرب؟

أعلن مسؤولو قناة الرياضية السعودية أن بلال أحمد علام سيكون المعلق الرئيسي في مباراة الزمالك والشباب السعودي هذه الليلة في بطولة كأس الأندية العربية أبطال الدوري، وسيتولى عيسى الحربين التعليق على أحداث المباراة عبر القناة الصوتية الثانية.