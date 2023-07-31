دليلك الكامل.. نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا [وزارة التربية] في جميع المحافظات ومدن العراق كافة المواد

يبحث الطلاب من كل محافظات العراق عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول، ومازالت عمليات تصحيح الأوراق ومراجعة الدرجات مستمرة حتى الآن ونبهت وزارة التربية العراقية أنه فور اعتمادها ستكون متاحة بكل سهولة مع الطلاب وتحميلها PDF عبر موقع نتائجنا، ومع اقتراب ظهور النتيجة تسود حالة من القلق والتوتر بين الأهالي وأولياء الأمور ولهذا نوضح اليكم أبرز تصريحات المسؤولين عن موعد ظهورها وطريقة الاستعلام عنها من خلال موقعنا.

موعد نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

أكد فلاح القيسي وكيل وزارة التربية العراقية والذي أكد أن النتيجة تكون متاحة خلال أسبوعين تقريبا من نهاية الاختبارات وأن بداية شهر أغسطس هو الموعد الرسمي والنهائي لصدور النتيجة وبحد أقصى 5 أغسطس، حيث تستمر كافة مراكز التصحيح بجميع محافظات العراق برصد الدرجات والتي تتم بصورة دقيقة وذلك لضمان حصول الطلاب على حقوقهم كاملة، كما نفت الوزارة ما تداول حول إعلان النتيجة خلال صفحات ومواقع وهمية وأكدت على متابعة الموقع الرسمي للوزارة وموقع نتائجنا، وبعد اعتماد الوزير للنتيجة سيتم تفعيل الرابط المخصص لها وبالنسبة للمؤشرات الأولية لمعدلات النجاح فهي مرتفعة للغاية، وينتظر الطلاب بفارغ الصبر موعد ظهور نتيجة الدور الأول والتي من المتوقع أن تكون خلال الأيام المقبلة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي العراق 2023

يبحث الطلاب باستمرار على محركات البحث كيفية معرفة نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الأول، وذلك بعدما أكدت الوزارة أنها ستكون متاحة إلكترونيًا للتسهيل على الطلاب، ولمعرفة نتيجتك تابع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية/ موقع نتائجنا. النقر على خيار نتيجة الدور الأول السادس الاعدادي العراق 2023. تحديد المحافظ التابع لها ثم الضغط على تنزيل المتواجدة أمام كل مدينة. ثم قم بتنزيل الكشوفات PDF والاستعلام عن النتيجة من خلال الرقم الامتحاني.

في الوقت الحالي، يترقب الطلاب العراقيون بفارغ الصبر إعلان نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول ولا يقتصر البحث عن النتيجة على الطلاب فقط، بل يشمل أيضًا أولياء الأمور الذين يسعون للتأكد من تقديم الدعم والتشجيع لأبنائهم. حتى الآن، لم يتم الإعلان عن النتيجة، وأوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه من المتوقع أن تُعلن النتيجة في بداية شهر أغسطس من العام الحالي 2023، ستتم نشر النتيجة على موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت، مما يمكن الجميع من الاطلاع عليها بسهولة ويسر.