يلا شوت الجديد : مشاهدة مباراة الزمالك والشباب السعودي بث مباشر اليوم 2023/7/31 كأس الملك سلمان للأندية

يخوض في مساء اليوم نادي الزمالك المصري مباراة في غاية القوة والاهمية امام نظيرة نادي الشباب السعودي ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية ومن المقرر ان تلعب تلك المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهره وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية .

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ويسعي نادي الزمالك المصري في تحقيق الفوز المستحق امام نظيرة نادي الشباب في تلك المباراة القوية التي يخوضها الفرقين وعلي الركن الاخر يسعي نادي الشباب تعويض التعادل في مباراة الاولي لة امام النصر والتي انتهت بتعادل السلبي لكل من الفرقين.

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حيث في مباراة الاولي لنادي الزمالك المصري حقق الفوز المستحق برباعية مقابل لاشء علي حساب نظيرة نادي المنستيري حيث كان نادي الزمالك المصري يلعب تلك المباراة بكامل قوتة وشغفة من اجل الفوز الذي نالة في اخر المباراة علي حساب نظيرة المنستيري .

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وعلي الركن الاخر تعادل نادي النصر السعودي امام الشباب منافس الزمالك اليوم الفارس الابيض يسعي من تحقيق الفوز للمرة الثاني علي التوالي من اجل التمسك بصداراة في المركذ الاول حيث الفريق الوحد في المجموعة الذي حقق الفوز