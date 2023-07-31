تنزيل تردد قناة ssc extra الجديد 2033 لمتابعة كافة مباريات البطولة العربية مجانا بجودة HD

احصل على تردد قناة ssc extra المفتوحة على النايل سات لمشاهدة بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، والتي تعد من أبرز الأحداث الرياضية السنوية في الوطن العربي. تُعَتَبِر هذه البطولة المثيرة مناسبة لعشاق كرة القدم الذين يترقبون بفارغ الصبر لحظات الحماس والتشويق خلال المواجهات النارية بين أندية العرب، وتقدم قناة “SSC Extra” البطولة بشكل مباشر وحيوي إلى جميع منازل المشاهدين، وتعتبر هذه القناة المحطة الأمثل لتجربة فريدة من نوعها لمتابعة الأحداث الرياضية الكروية المميزة.

طريقة استقبل قناة اس اس سي

تردد قناة ssc extra تُعد واحدة من القنوات الفضائية السعودية المشهورة والتي تتميز بتقديم المحتوى الرياضي المتميز والهادف من مختلف المباريات الرياضية. للاستمتاع بمشاهدة هذه القناة، يمكنك القيام بالخطوات التالية:

قم بتوجيه الرسيفر إلى القمر الصناعي المخصص لاستقبال قناة SSC.

افتح قائمة الإعدادات الخاصة بالرسيفر على شاشة التلفاز.

ابحث عن خيار “الترددات” أو “Frequency Settings”.

اكتب التردد الخاص بقناة SSC في المكان المخصص للبحث عن الترددات.

اضغط على زر البحث على شاشة التلفاز للبدء في البحث عن القناة.

اضغط على زر البحث على شاشة التلفاز للبدء في البحث عن القناة. بعد الانتهاء من البحث، قم بتثبيت قناة SSC على جهاز الاستقبال الخاص بك.

بهذه الطريقة، يمكنك الآن استقبال ومشاهدة قناة SSC والاستمتاع بالمحتوى الرياضي الشيق الذي تقدمه.

تردد قناة ssc extra

تميزت قناة SSC بتقديم الترددات الجديدة الخاصة بها على عدد من الأقمار الصناعية، مما يسهل على المشاهدين التعرف على المحتوى المتنوع الذي تقدمه. يمكنك الاستمتاع بتنزيل تردد قناة ssc extra عبر الترددات التالية:

التردد الخاص بقمر الصناعي نايل سات:

– التردد: 12523

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 6 / 5

– الاستقطاب: أفقي

التردد الخاص بقمر الصناعي عرب سات:

– التردد: 11747

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 3 / 2

– الاستقطاب: عمودي

التردد الخاص بقمر الصناعي بدر سات:

– التردد: 12418

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 3 / 2

– الاستقطاب: عمودي

من خلال هذه الترددات، يمكنك متابعة قناة SSC بسهولة عبر جهاز الاستقبال الخاص بك، والاستمتاع بالمحتوى الرياضي المتنوع والمثير الذي تقدمه.