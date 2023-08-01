عاجل اعلان نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول الفرع الادبي قبل العلمي بيومين | لعيونكم موقع وزارة التربية العراقية لاستخراج نتائج السادس

تستعد وزارة التربية العراقية للاعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول، حيث أنهي الطلاب الاختبارات منذ يوم 17 يوليو الماضي ومنذ ذلك التوقيت يترقب الطلاب اقتراب ظهور النتيجة من أجل الاطمئنان عليها، وأكدت الوزارة أن عملية تصحيح الأوراق مازالت قائمة وجاري العمل على مراجعة الدرجات وشددت على أن تتم ذلك بصورة دقيقة وعادلة ليحصل الطلاب على حقوقهم من الدرجات كاملة، ونقدم اليكم خلال سطور التقرير موعد الاعلان عن النتيجة وخطوات الحصول عليها.

موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

أكد وكيل وزارة التربية العراقية فلاح القيسي أن النتيجة ستكون متاحة الكترونيا عبر موقع نتائجنا خلال أسبوعين تقريبا من موعد انتهاء الاختبارات، وعلى ذلك فإنها ستكون خلال الأيام القادمة في الأيام الأولى من شهر أغسطس بعد انتهاء تصحيح ومراجعة الدرجات، ويشار إلى نسب النجاح حتى الآن قد تخطت حاجز 85% بشكل غير مسبوق حيث أنها مرتفعة نسبيا عن العام الماضي، واشادت الوزارة بجهود المصححين والذين يبذلون جهودا كبيرة لاعلان النتيجة بأقرب وقت، ونشرت عدد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل أنباء حول ظهور النتيجة ولكن الوزارة نفت ذلك مؤكدة أن التصحيح مازال قائما حتى الآن وفور قيام الوزير باعتمادها ستكون متاحة بسهولة على الموقع الرسمي للوزارة، وبالتالي ترقبوا النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي العراق

من المقرر أن تعلن نتائج جميع المحافظات لطلاب الأدبي والأحيائي بالعراق بوقت قصير، وجاري حاليا رفع نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الأول على المواقع الالكترونية لتسهيل حصول الطلاب عليها، عبر الخطوات التالية: