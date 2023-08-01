هنفرح نص الناس.. 40 جنيه علي كل بطاقة تبعًا لأخر قرارات وزارة التموين

40 جنيه للبطاقة وهذه الرسوم التي فرضتها وزارة التموين على بطاقات التموين التالفة وبدل فاقد، وذلك بعد توجيهات من الدكتور على المصيلحي وزير التموين بقرار وزاري 2 لعام 2023 والذي حدد فيه رسوم تجديد البطاقة التموينية والتالفة وبدل الفاقد، ونستعرض معكم خلال سطور المقال الرسوم التي فرضتها الحكومة على استخراج بطاقة جديدة في حالة التلف أو فقدانها.

40 جنيه للبطاقة لهذه الفئات

عند ضياع بطاقة التموين يجب ابلاغ خدمة العملاء بذلك ليتم وقف التعامل بها نهائيا لحين إصدار بطاقة جديدة، ولكن في حالة عدم التقديم والابلاغ بضياعها خلال ثلاثة أيام فلا يتم إيقافها وسيكون الصرف متاحا من خلالها، وحدد الدكتور على المصيلحي قيمة الرسوم المفروضة عند استخراج بطاقة بدل فاقد والتي تبلغ نحو 40 جنيها ويتم منحها ضمان كامل لمدة عام واحد، مع سداد رسوم قيمتها نحو 50 جنيها على استخراج بطاقة جديدة بدلا من التالفة ويجب تسليمها إلى مكتب التموين التابع له والذي بدوره يقوم بتخريب البطاقة، ثم إرسالها للمديرية ثم إلى مركز المعلومات التابع للوزارة ليقوم باعدامها بشكل نهائي، وأكد أيضا أنه في حالة تلف البطاقة الجديدة خلال عام من إصدارها تقوم الشركة المختصة بتقديم أخرى للمواطن على نفقتها الخاصة.

خطوات التقديم لاستخراج بطاقة تموين جديدة

في حالة تعرض بطاقة التموين للتلف أو الفقد يجب التقديم الكترونيا لاستخراج بطاقة جديدة وذلك عبر الخطوات الاتية: