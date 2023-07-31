كيف يتم تصنيف الأفلام وفقًا للفئات العمرية؟ 7 مراحل تكشفها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

تعمل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية على تحديد مدى ملاءمة المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع للفئات العمرية المختلفة من خلال نظام تصنيف وتقييم دقيق، ويتم تنفيذ عملية التصنيف العمري وفسح الأفلام السينمائية بدقة وحرص، من خلال فرق متخصصة تتفحص كل جزء من محتوى الأفلام.

الخطوات المتبعة في عملية التصنيف

يبدأ الأمر بتقديم الطلبات للتصنيف والفسح من قبل صانعي الأفلام، حيث تُنظَم الهيئة جدولًا زمنيًا لتحديد موعد وبدء العملية. يتم في هذه المرحلة فحص المحتوى الكامل للفيلم بدقة، للتأكد من ملاءمته لكل فئة عمرية. يعد تقرير شامل يحتوي على تفاصيل المحتوى والتصنيف المقترح للفيلم. بعد اكتمال التصنيف المقترح وكتابة التقرير، يتم مشاركة التعديلات المطلوبة مع موزع الفيلم لتنفيذها. تتأكد الهيئة من تطبيق جميع التعديلات اللازمة قبل الفسح النهائي.

فئات التصنيف العمري ومعناها

G (للجميع): الفيلم مناسب لجميع الأعمار، خالٍ من العنف أو التهديد، ويشمل أفلام الكرتون. PG (تحت 12 عامًا بمرافقة الراشدين)، يُنصح بمرافقة الراشدين لمن هم تحت 12 عامًا، يمكن أن يحتوي على بعض المشاهد التي قد تزعج بعض الأطفال. PG12 (تحت 12 عامًا بمرافقة الراشدين)، قد يتضمن بعض المشاهد غير المناسبة للأطفال دون 12 عامًا، تتطلب مرافقة الراشدين للمشاهدة. PG15 (تحت 15 عامًا بمرافقة الراشدين)، يحتوي على محتوى يمنع دخوله من قبل من هم تحت 15 عامًا، يتطلب مرافقة الراشدين. R15 (ممنوع دخول من هم دون 15 عامًا)، يمنع دخول من هم دون 15 عامًا، يحتوي على محتوى ناضج. R18 (ممنوع دخول من هم دون 18 عامًا)، يمنع دخول من هم دون 18 عامًا، يحتوي على محتوى أكثر نضجًا.

يعد التصنيف العمري في المملكة العربية السعودية أداة مهمة لتوفير محتوى ملائم وآمن لكل فئة عمرية، ويسهم في حماية الأطفال والمراهقين من المحتوى غير المناسب، ويعكس احترام القيم المجتمعية والمبادئ العامة المتبعة في المملكة.