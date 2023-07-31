جدول انقطاع الكهرباء في محافظة البحيرة | اعرف مواعيد منطقتك

جدول انقطاع الكهرباء في محافظة البحيرة ، حيث تشهد محافظات الجمهورية، استمرار قطع الكهرباء منذ عدة أيام، بدأ العديد من سكان البحيرة في استخدام محركات البحث العالمية للبحث عن جدول انقطاعات الكهرباء في محافظة البحيرة، وذلك بسبب التكرار المستمر لانقطاع التيار الكهربائي في مناطق مختلفة ومدن محافظات الجمهورية.

جدول انقطاع الكهرباء في محافظة البحيرة

وأصدرت وزارة الكهرباء أعلنت الطاقة بياناً يحتوي على جدول انقطاع الكهرباء في محافظة البحيرة بشكل منتظم خلال ساعة واحدة في منتصف الليل وعلى مدار اليوم.

توضح وزارة الكهرباء والطاقة في بيانها الذي حصل موقع على أنها تشير إلى أنها تقدم توضيحًا حول المسائل المتعلقة بالكهرباء والطاقة. الأول في نسخة منه، تعاني محافظة أغلمنيا من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي.

جدول إنقطاع الكهرباء في محافظة البحيرة

ويشير موقع الأول يمكنكم قراءة البيان الصادر عن وزارة الكهرباء بشأن جدول قطع التيار الكهربائي في محافظة البحيرة. أوضحت الشركة في بيانها أنها تلتزم بتنفيذ برنامج تخفيف الأحمال تبعاً للقدرات المطلوبة من كل قطاع، مع مراعاة بدء فصل التيار قبل رأس الساعة بـ 10 دقائق وبعدها بـ 10 دقائق، وألا يتجاوز مدة فصل التيار ساعة واحدة فقط.

وأوضحت الشركة في بيانها: “ندعو جميع المواطنين إلى عدم استخدام المصاعد خلال الفترة المحددة للفصل؛ وذلك حفاظًا على سلامتكم. يجب أن تأخذوا في الاعتبار أنه سيتم تفعيل هذا النظام ابتداءً من منتصف ليل السبت الموافق 22 يوليو 2023.”

جدول انقطاع الكهرباء في البحيرة

أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أيمن حمزة، بيان جدول قطع الكهرباء في منطقة البحيرة خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية. أكد حمزة أن الشركة أعلنت عن فرصة لقطع التيار الكهربائي في تمام الساعة 11:50 دقيقة أو 12:10 على سبيل المثال، وفي حال عدم حدوث ذلك في الوقت المعلن عنه، فلن يتم قطع التيار الكهربائي في تلك الساعة.

وأشار المتحدث بوزارة الكهرباء والطاقة إلى أنه إذا لم يحدث توقف في تيار الكهرباء، فقد يتم قطعه تماما في الساعة القادمة، وأن مدة انقطاع التيار تختلف من مدينة إلى أخرى وحسب نسبة الحمل الكهربائي، وأنه يمكن أن يستمر قطع الكهرباء لأكثر من ساعة يوميا.

جدول قطع الكهرباء في محافظة البحيرة

ويستعرض موقع الاول تفيد تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء بأن هناك جدولاً لقطع التيار الكهربائي في منطقة البحيرة. ويتوقع أن يتم قطع التيار الكهربائي بشكل منتظم خلال اليوم حسب الجدول المحدد.

في الوقت من الساعة (١:٥٠) الى (٢:١٠) في الوقت من الساعة (٢:٥٠) الى (٣:١٠) في الوقت من الساعة (٣:٥٠) الى (٤:١٠) في الوقت من الساعة (٤:٥٠) الى (٥:١٠) في الوقت من الساعة (٥:٥٠) الى (٦:١٠) في الوقت من الساعة (٦:٥٠) الى (٧:١٠) في الوقت من الساعة (٧:٥٠) الى (٨:١٠) في الوقت من الساعة (٨:٥٠) الى (٩:١٠) في الوقت من الساعة (٩:٥٠) الى (١٠:١٠) في الوقت من الساعة( ١٠:٥٠) الى (١١:١٠) في الوقت من الساعة (١١:٥٠) الى (١٢:١٠) في الوقت من الساعة (١٢:٥٠) الى (١:١٠)

جدول ساعات انقطاع الكهرباء بمحافظة البحيرة

ووفقًا للبيان، فمن المتوقع أن تستمر فترة انقطاع التيار الكهربائي لمدة لا تقل عن ساعة ولكن قد تتزايد في بعض المناطق وفقًا لخطة تخفيف الأحمال. ومن المتوقع أيضًا أن تُعلن الحكومة المصرية غدًا، الاثنين، تفاصيل أكثر حول جداول انقطاع التيار الكهربائي داخل المحافظات.