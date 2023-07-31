جدول انقطاع الكهرباء في الغربية أغسطس 2023.. شوف منطقتك

أعلن مجلس الوزراء عن خطة لتخفيف الحمولة الكهربائية في محافظة الغربية، وستبدأ تنفيذها اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، تم نشر خطة لتخفيف الأعباء في جميع المحافظات تدريجياً، وذلك وفقًا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والأوقات المحددة.

أعلنت شركة كهرباء الغربية عن جدول انقطاع التيار الكهربائي في الغربية خلال شهر أغسطس من العام 2023. يتضمن الجدول المناطق التي ستتأثر بانقطاع التيار، وذلك وفقًا لخطة تخفيف الأحمال التي أعلن عنها مجلس الوزراء. تبدأ تنفيذ هذه الخطة اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، الساعة 12 ظهرًا.

جدول انقطاع الكهرباء في الغربية أغسطس 2023

وأعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء سيتم تنفيذ الخطة التالية، وهي مقررة بدءاً من الساعة الثانية عشرة ظهراً في يوم الثلاثاء القادم، في محافظة الغربية. ستتم عملية التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، وستشمل الخطة مدن وأحياء متنوعة وتوقيتات محددة.

موعد انقطاع الكهرباء في مدن الغربية

تقديم الكهرباء لكل مجموعة في فترة محددة وتتنقل هذه الفترة بين المجموعات على مدار اليوم، حيث تتم إعطاء الأولوية لتزويد المناطق الحضرية، ثم المدن، ثم القرى. وسيتم توفير جدول محدد يحدد أوقات انقطاع الكهرباء لكل مجموعة. يأتي هذا الإجراء ضمن خطة توفير الطاقة التي تهدف إلى تحقيق توازن استهلاك الكهرباء وتشجيع الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك الكهربائي. انقطاع التيار يقوم الفني الكهربائي بإيقاف التيار الكهربائي في تلك المناطق لمدة ساعة واحدة.

تقوم “البديل الاخباري” بنشر جداول لخطة تخفيف أعباء الكهرباء التي ستبدأ تنفيذها اعتبارًا من الغد، الثلاثاء، من الساعة 12 ظهرًا، وتكون على النحو التالي: