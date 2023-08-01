رابط نتائج التوجيهي الأردن||موقع وزارة التربية الأردنية

كيفية حساب معدل التوجيهي في الأردن يُعتبر موضوعًا هامًا للطلاب وأولياء الأمور إنه يحدد مستقبل الطالب الأكاديمي والمهني على الرغم من أن هذه العملية قد تبدو في البداية معقدة وشاقة، إلا أن الطلاب يمكنهم تحقيق نتائج جيدة إذا تبعوا الخطوات الصحيحة وأعدوا التخطيط الجيد يتم حساب معدل التوجيهي في الأردن استنادًا إلى النتائج التي يحصل عليها الطالب في المواد الأساسية، مثل اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية بالإضافة إلى ذلك، يتم احتساب المواد الاختيارية التي يدرسها ويختارها الطالب استنادًا إلى اهتماماته وسُلُوكه الأكاديمي اليكم رابط نتائج التوجيهي الأردن.

أهمية نتائج التوجيهي في حياة الطلاب والمجتمع

يتم حساب النسب المئوية عن طريق قسمة درجة الطالب في المادة على الدرجة الكاملة للامتحان ثم ضرب الناتج في 100. يتم تكرار هذه العملية لجميع المواد الدراسية.

يتم ذلك عن طريق جمع جميع الدرجات التي تم الحصول عليها في المقررات الدراسية الإجبارية، ثم يتم تقسيم المجموع على عددها.

تتم هذه العملية عن طريق جمع جميع الدرجات المحصل عليها في جميع المواد الدراسية، بما في ذلك المواد الاختيارية، ومن ثم قسمتها على عدد المواد الدراسية الكلي.

يتم ذلك عن طريق ضرب معيار الأداء الدراسي بنسبة محددة (مثلاً 70%) ثم إضافة معيار التفوق العام بنسبة مختلفة (مثلاً 30%)، وتختلف النسب المستخدمة من جامعة لأخرى ومن عام لآخر.

يتم تحديد أدنى معدل التوجيهي المُقَبَل عليه الطلاب في كل جامعة وتخصص، وعادة ما يتم الإعلان عن هذه الحدود في نهاية العام الدراسي.

كيفية الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن

بعد الحصول على نتائج الثانوية العامة الأردنية لعام 2023، يمكن للطلاب التخطيط لمستقبلهم الأكاديمي وفقًا للإجراءات التالية لينك نتائج التوجيهي الأردن.