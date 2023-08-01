هي دي اللي ليها مستقبل.. تنسيق كلية التمريض 2023 للبنين والبنات في مختلف المحافظات

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم بالأمس عن النتيجة يبحث الطلاب عن تنسيق كلية التمريض، حيث أعلن الدكتور رضا حجازي نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 78.8% وخلال الفترة الحالية بدأ طلاب المرحلة الاولى في تسجيل الرغبات ولم يعلن عن موعدها إلى الآن، ويختلف تنسيق كلية التمريض من محافظة لأخرى بناء على عدد المقاعد المتاحة وما تحتاج إليه كل جامعة، وبهذا نستعرض معكم خلال موقعنا البديل التنسيق الخاص بكلية التمريض على مستوى الجمهورية.

شروط القبول في تنسيق كلية التمريض

لقد وضعت كلية التمريض شروط عديدة حتى يتم القبول بها والتي جاءت على النحو التالي:

يجب أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة من شعبة علمي علوم، وما يعادلها من الشهادات الأجنبية والتي تكون مقبولة بالكلية.

الحصول على الحد الأدنى من النسب المحددة حتى يتم القبول بالجامعة، وكانت العام الماضي نسبة 75.85%.

اجتياز اختبارات القدرات والتي تقوم بها الكلية لكافة الطلاب سواء وافدين أو مصريين.

مدة الدراسة داخل كلية التمريض هي خمس سنوات باعتبار الأخيرة تدريبية داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للجامعة أو مؤسسة أخرى بشكل يؤهل الطالب لمزاولة هذه المهنة بعد حصوله على البكالوريوس، أما النظام الاساسي المتبع داخل الكليات في جميع المحافظات هو الساعات المعتمدة.

تنسيق كلية التمريض 2023

من المقرر أن يكون تنسيق كلية التمريض إما بالمرحلة الأولي أو الثانية ويكون ذلك بناء على النتيجة، وبحسب المؤشرات الاولية والتي تفيد اقتراب نتيجة هذا العام بالسنة الماضية ولكن من الممكن زيادة نسبة 1% عن تنسيق العام الماضي بحسب عدد المصادر، وتقدم اليكم تنسيق كلية التمريض للعام الدراسي 2022-2023 كما يلي: