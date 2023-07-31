يهتم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن موعد بدء تسجيل تنسيق المرحلة الأولى للعام الدراسي 2023-2024 فقد تم الاعلان عن النتيجة خلال ساعات قليلة مما شعر الكثير بحالة من الفرحة والسعادة ومن خلال مقالنا ستنعرف على رابط التسجيل في رغبات المرحلة الاولي تنسيق الجامعات 2023/2024 لطلاب الثانوية العامة.

تنسيق الكليات 2023

صرحت وزارة التعليم العالي عن تنسيق الكليات 2023 للشعبتين العلمي علوم ورياضة والأدبي، حيث تختلف عن العام الماضي بنسب قليلة وانه لا يوجد تغيير في نظام التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد ونظام التنسيق يتم بشكل إلكتروني.

تنسيق المرحلة الأولى 2023-2024

يتم البدء في تنسيق المرحلة الأولى للكليات لعام 2023 – 2024 بعد موعد اعلان النتيحة بثلاثة أيام، أي من المقرر أن يبدأ فتح تسجيل الرغبات يوم الخميس المقبل حيث انه يبدأ الطلاب تسجيل 75 رغبة سواء طلاب شعبة العلمي علوم والعلمي رياضة أو الأدبي ويتم ذلك من خلال التنسيق الإلكتروني من الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، أو من معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية.

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رغبات تنسيق الكليات 2023

صرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن كيفية تسجيل الرغبات وذلك للعمل على تسهيل مهمة تسجيل الرغبات علي الطالب. كما انه يجب على طالب الثانوية العامة المتقدم لعمل طلب رغبات الالتحاق بالكلية، يجب أن يقوم بترتيب الرغبات الموجودة.

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2023-2024

اختيار الكليات المحددة له في قطاع ما من المجموعة أ

يتم اختيار الكليات الممكنة له فى قطاع ما من المجموعة ب.

اختيار الكليات الممكنة له فى قطاع ما من المجموعة ج

تعريف المجموعات ومنها