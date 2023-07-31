الخريطة الكاملة مواعيد تخفيف الأحمال في محافظات مصر| جدول انقطاع الكهرباء في كل المحافظات بالساعة واسم المنطقة

عُقدَ اجتماعُ لجنة إدارة الأزمات في مقرّ مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمُتابعةَ لخطةِ تخفيف الأحمال الكهربائية على مُستوى الجمهورية، وتنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيسُ مجلس الوزراء، في المؤتمرِ الصحفيّ الذي أُقيم الأسبوعَ الماضي، كجزءٍ من التصدُّي لمشكلةِ تخفيفِ أحمالِ الكهرباء نتيجةَ ارتفاعٍ غيرِ مسبوقٍ في درجاتِ الحرارة، وهي ظاهرةٌ غيرُ مسبوقةٌ.

وصرح مجلس الوزراء المصري اليوم الاثنين بخطة لتخفيف الأحمال الكهربائية التي سيتم تنفيذها ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرًا غدًا الثلاثاء في محافظات مختلفة بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول. سيتم نشر خطة تخفيف الأحمال تدريجيًا في كل محافظة وفقًا لجداول تشمل المدن والأحياء المختلفة والتوقيتات الزمنية.

بداية تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء

أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لتخفيف الأحمال الكهربائية، ومن المقرر تنفيذها ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم غد الثلاثاء في جميع المحافظات، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

في بيان اليوم الإثنين، أفاد المجلس بأنه سيقوم بنشر خطة تخفيف الأحمال تدريجياً في جميع المحافظات، وفقًا لجداول زمنية تتضمن المدن والأحياء المختلفة.

جدول انقطاع الكهرباء في محافظة القاهرة

أكد محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، أنه ستستمر تنفيذ خطة تقليل استهلاك الكهرباء في جميع أحياء ومناطق القاهرة وفقًا لخطة الدولة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لحفظ المصلحة العامة.

قال محافظ القاهرة إنه يجب تقليل استهلاك الكهرباء في جميع المباني والمرافق التابعة للمحافظة خلال ساعات العمل الرسمية. ويجب أيضاً إغلاق جميع الإضاءة الداخلية والخارجية بعد ساعات العمل الرسمية، باستثناء الأماكن التي تتطلب القوانين استخدام الإضاءة كما هو مطلوب مثل غرف عمليات الأزمات. يجب استخدام لمبات LED الموفرة للطاقة لإضاءة جميع المرافق الحكومية والعامة التابعة للمحافظة.

وأوضح أن هناك حملات كثيفة لتخفيض إضاءة الشوارع والميادين العامة والطرق الرئيسية بمعدل 75٪ مع احترام السلامة العامة للمواطنين، إلى جانب إغلاق جميع الإعلانات المضيئة على الطرق الرئيسية والجانبية والجسور والمحاور وأعلى المباني في تمام الساعة التاسعة مساءً.

أشار خالد إلى ضرورة توجيه جهود مكثفة لمتابعة التزام المحال التجارية بتقليل الإضاءة الساطعة الموجودة على واجهاتها، والتزام المؤسسات الرياضية الكبيرة (الأندية الرياضية، الملاعب والصالات المغطاة) بتقليل استهلاك الكهرباء وإغلاق الإضاءة بعد انتهاء الفعاليات المقامة في المساء، ويتم تنسيق هذه الفعاليات والتدريبات مع الجهات المختصة لإقامتها نهارًا.

توجه محافظ القاهرة بضرورة متابعة تقليل استهلاك الطاقة في جميع مرافق العبادة (المساجد الحكومية والأهلية، والملحقات الخاصة بها، والكنائس والملحقات الخاصة بها)، بالإغلاق الكامل للإضاءة وأجهزة التكييف بعد انتهاء الصلاة.

جدول تخفيف الأحمال في محافظة القاهرة اضغط هنا

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جدول انقطاع الكهرباء في محافظة أسوان

في ضوء خطة تخفيف الأحمال التي تنفذها الحكومة المصرية، تسعى محافظة أسوان، وكذلك العديد من المحافظات الأخرى في مصر، إلى تخفيف الاحمال الكهربائية التي تشهدها. وجاءت هذه الخطة بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وعلى وجه الخصوص في ظل الانقطاعات التي طرأت على الكهرباء في الفترة الزمنية الأخيرة.

للإطلاع على تفاصيل جدول تخفيف الأحمال في محافظة أسوان، انقر على الرابط. هنا

جدول انقطاع الكهرباء في محافظة أسيوط

على وجودارتفاع هائل في درجات الحرارة، تزايد الطلب على الكهرباء. للاطلاع على جدول تخفيف الأحمال في محافظة أسيوط، يرجى الضغط هنا. هنا

جدول انقطاع الكهرباء في محافظة القليوبية

استغلت الحكومة كافة الإمكانيات المتاحة من الغاز الطبيعي والمازوت، سواء في مستودعات وزارة البترول أو وزارة الكهرباء، للتعامل مع هذه القضية.

لمشاهدة تفاصيل جدول تخفيف الأحمال في محافظة القليوبية، اضغط هنا. هنا

جدول انقطاع الكهرباء في محافظة الشرقية

استمرت المطالبة بمنح جميع جهات الأرصاد الجوية رؤيتها لتوقعات درجات الحرارة خلال شهر أغسطس لتحديد الوضع وفهم مصير الكهرباء.

على هذا الرابط للاطلاع على جدول تخفيف الأحمال في محافظة الشرقية. هنا

جدول انقطاع الكهرباء في محافظة أسيوط

للاطلاع على تفاصيل جدول تخفيف الأحمال في محافظة أسيوط اضغط هنا

جدول انقطاع الكهرباء في محافظة الوادي الجديد

الحكومة تسعى إلى حل الأزمة التي تواجه الدولة المصرية بسبب زيادة درجة الحرارة.

على الرابط أدناه للبحث في تفاصيل جدول تخفيف الأحمال في محافظة الوادي الجديد. هنا

جدول انقطاع الكهرباء في محافظة بني سويف

على الرابط/ الزر للاطلاع على جدول تفصيلي يوضح تخفيف الأحمال في محافظة بني سويف. هنا

جدول انقطاع الكهرباء في محافظة الإسماعيلية

للاطلاع على محتوى جدول تخفيف الأحمال في محافظة الإسماعيلية، قم بالنقر على الرابط هنا

جدول انقطاع الكهرباء في محافظة الدقهلية

هناك جدول تخفيف الأحمال في محافظة الدقهلية، للحصول على تفاصيله انقر. هنا

جدول انقطاع الكهرباء في محافظة الأقصر

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جدول انقطاع الكهرباء في محافظة السويس

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هذا هو جدول انقطاع الكهرباء في محافظة الإسكندرية.

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جدول انقطاع الكهرباء في محافظة البحيرة

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جدول انقطاع الكهرباء في محافظة الجيزة

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جدول انقطاع الكهرباء في محافظة المنوفية

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جدول انقطاع الكهرباء في محافظة دمياط

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جدول انقطاع الكهرباء في محافظة سوهاج

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جدول انقطاع الكهرباء في محافظة المنيا

وللاطلاع على تفاصيل جدول تخفيف الأحمال في محافظة المنيا اضغط هنا

جدول إنقطاع التيار الكهربائي في محافظة شمال سيناء

للاطلاع على تفاصيل جدول تخفيف الأحمال في محافظة شمال سيناء، اضغط هنا. هنا

جدول انقطاع الكهرباء في محافظة بورسعيد

على رابط التفاصيل لجدول تخفيف الأحمال في محافظة بورسعيد. هنا

جدول انقطاع الكهرباء في محافظة قنا

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جدول انقطاع الكهرباء في محافظة كفر الشيخ

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جدول انقطاع الكهرباء في محافظة الغربية

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جدول انقطاع الكهرباء في محافظة الفيوم

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