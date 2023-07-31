بث مباشر مباراة النصر تويتر: مشاهدة مباراة النصر والاتحاد المنستيري بث مباشر بدون تقطيع اليوم يلا شوت

النصر السعودي اليوم في لقاء مهم للغاية امام نظيرة نادي المنستيري في البطولة العربية التي تقام في مملكة العربية السعودية،ويسعي النصر في تلك المباراة ان يحقق الفوز المستحق علي حساب نظيرة اليوم نادي الإتحاد المنستيري وتقام تلك المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهره وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية .

بث مباشر مباراة النصر تويتر

ويسعي النصر السعودي بقيادة الدون رنالدو اليوم الي تحقيق الفوز عقب التعادل الاخير في الجولة الاول بالبطولة، وتلعب تلك المباراة علي ملعب “استاد مدينة الملك فهد الرياضية” وتكون تلك المباراة المرتقبة في اطار الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة “كأس الملك سلمان للأندية”.

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تعادل النصر السعودي في أول مباراة لة ضد غريمة التقليدي نادي الشباب بتعادل السلبي بدون اي اهداف برغم من الفرص الضائعة في المباراة ولكن النصر يزال داخل البطولة ويسعي من اجل الوصل الي ابعد نقطة في البطولة اي وهو النهائي .

مشاهدة مباراة النصر والاتحاد المنستيري

ويسعي النصر من ضم السنغالي ساديو ماني الي صفوف النادي برفقة البرتغالي رونالدو وتاليسكا خط هجوم النصر الذي لايقر في الفترة المقبلة حيث يأمل رائيس نادي النصر من اجل تدعيم خط هجوم الفريق.

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وعلي الركن الاخر سوف يسعي نادي المنستري من اجل الفوز وتعويض الخساراة التي تلقاها في اولي مباراة لة امام الزماك المصري والتي انتهت برباعية مقابل لاشئ في اولي مباراة لة.