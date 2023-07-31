بدء ايداع الضمان الاجتماعي المطور في بنك الأنماء والراجحي وزيادة الراتب بأمر ملكي حقيقة!!

يتساءل الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف زيادة الضمان الإجتماعي التي توفره وزارة التنمية الإجتماعية بالمملكة للأسر الفقيرة, ولكن لفئات محددة من المواطنين ومن أهم هذه الفئات هم الأطفال الصغار والمرضى وكبار السن القاعدين عن العمل والأسر التي لا تمتلك دخل أو أي مصدر مالي, حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على إستهداف الأسر الفقيرة الأشد إحتياجا لهذا الضمان, وسوف تعلن الوزارة عن موعد صرف زيادة الضمان الإجتماعي و المتطلبات اللازمة لهذا الأمر.

ايداع الضمان الاجتماعي

تم توضيح قيمة زيادة الضمان الإجتماعي من وزارة التنمية الإجتماعية والموارد البشرية لجميع الأشخاص الذين إنتقلو من المنصة القديمة, تم إبلاغهم بأن الرواتب الخاصة بهم ستزيد في الفترة القادمة بنسب معينة لكل أسرة وهذه الزيادة ستكون كالأتي:

الشخص المستقل وعائل الأسرة سوف يحصل على زيادة تقدر ب 100 ريال سعودي, وتقدر زيادة التابعين بنحو 500 ريال وتكون هذه الزيادة هي الأكبر مع زيادة أعداد التابعين وتقدر بحوالي %96 لجميع التابعين, وتحدد قيمة الزيادة للشخص العائل بنحو %20, وسيتم زيادة الضمان شهريا للمستفيدين من الضمان وتصرف مع الراتب, ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان من وزارة التنمية الإجتماعية عن موعد صرف الزيادة رسميا من الوزارة.

كيفية تقديم إعتراض بالضمان الإجتماعي

يمكن للمستفيدين من الضمان الإجتماعي أو الذين تم تقديم أوراقهم ولم يقبل طلبهم أو أي شكوى تخص الضمان عليهم بتقديم إعتراض من خلال هذه الطريقة التالية:

إدخل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التنمية الإجتماعية للموارد البشرية من خلال هذا إضغط على خانة التسجيل وقم بغدخال البيانات التي تظهر أمامك وتأكد من صحة جميع البيانات التي أتممت إدخالها, عليك الآن كتابة البريد الإلكتروني مع إضافة رقم الهاتف الخاص بك, إضغط الآن على قائمة إرسال الطلب و ستقوم الوزارة بعد ذلك بفحص طلب الإعتراض الذي تم تقديمه, وسيتم الرد على طلبك بعد فترة قصيرة من إرسال الطلب, وتم توفير الرقم الساخن من وزارة التنمية الإجتماعية لتقديم أي شكاوى تخص الضمان الإجتماعي من خلا هذا الرقم 1991.