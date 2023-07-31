“كشوفات pdf” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 4 | ننشـر اسماء الوجبة الرابعة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية

رواتب الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة قام وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن أسماء الوجبة الرابعة وذلك يوم الاثنين الموافق 24/7/2023 ويمكن للمواطنين الاطلاع على كشوف الحاصلين على الرعاية الاجتماعية ومن له الحق في صرف رواتب الإعانة الاجتماعية، وقد بلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم الرعاية الاجتماعية نحو ربع مليون مواطن بالعراق اى حوالى 64 ألف اسرة وقد تم تقسيمهم الى دفعات وذلك دولة العراق بتوفير احتياجات المواطنين.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية

قامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بتوفير الموقع الإلكتروني للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية عن طريق:

اولًا: الدخول الى موقع مظلتي، ثانيًا: الذهاب الى قسم خدمات الرعاية الاجتماعية، ثالثًا: الضغط على اسماء المشمولين بالرعاية، رابعًا: اختيار رقم الوجبة الخاصة بك، خامسًا: انقر على زر الاستعلام. بعدها سوف يقوم ملف pdf بالتحميل على جهازك.

شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية

هناك عدة شروط فرضتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للحصول على الرعاية الاجتماعية منها:

يجب ان يكون السن من 18 الى 60 للذكور و من 15 الى 55 عام للإناث

يجب ان يكون حاصل على الجنسية العراقية، أن يكون رب أسرة مكونة من أربعة أفراد او أكثر، يجب أن يقوم المتقدم بتوضيح الحالة الاجتماعية الخاصة به حتى يتحقق إن كان يستحق ام لا

يجب عدم حصول المتقدم على راتب شهري حكومي أو أهلي، عدم التسجيل في أي من التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي، عدم امتلاك أي سجل تجارى أو أملاك، ان يكون مسجل بوزارة الشؤون الاجتماعية.

الوجبات الاجتماعية

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية سابقا ثلاث وجبات بالحماية الاجتماعية خلال شهري حزيران، وتموز. كما أطلقت في بداية حزيران الشمول حوالي (118) ألفا ضمن الوجبة الاولى. ثم أطلقت الوجبة الثانية في اخر أيام حزيران، وكانت حوالي 85 ألفا براتب الحماية الاجتماعية، وسوف تنطلق الوجبة الرابعة من المشمولين بالحماية الاجتماعية لعدد 65 ألفا، و186 من المتقدمين، وتم ورفع اسمائهم الى وزارة التخطيط، و قد تم تحديث بيانات البطاقة التموينية لما يقرب الى 6 ملايين اسرة، بهدف استلامهم الحصص التموينية المضاعفة.في اقرب وقت