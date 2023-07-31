نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول pdf موقع نتائجنا results.mlazemna.com
ينتظر الكثير موعد الاعلان عن نتائج السادس اعدادي وذلك بشكل الكتروني من خلال الدخول على موقع نتائجنا و يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج من خلال الموقع بسهولة والتعرف على كافة التفاصيل ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول.
نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول
يرغب الطلاب وأولياء الأمورالتعرف علي النتائج وذلك يتم بعد الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب في جميع المحافظات العراقية بدقة وسرعة لضمان نشر النتائج حيث انها تعد من المراحل التي تساعدهم في اتخاذ القرارات المستقبلية وانه سيتم الاعلان عنها خلال 15 يومًا من يوم الانتهاء من الاختبارات ومن المتوقع ظهور النتائج في اليوم الأول من أغسطس 2023.
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طريقة استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023
يمكننا الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول الادبي والعلمي من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.
- الذهاب إلى قسم النتائج على الصفحة الرئيسية للموقع.
- انقر على المرحلة الذي تريد الاستعلام عنها.
- ثم حدد المحافظة التي يتبعها الطالب.
- انقر على زر تنزيل أمام اسم المحافظة.
- سيتم تنزيل ملف PDF يحتوي على نتائج الطلاب التي تم ظهورها.
- ثم يتم البحث عن اسم الطالب باستخدام رقم الامتحان.
- ستتمكن من الحصول على النتائج في كافة المخافظان بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب يجب ان يقوم التلميذ بتحديد المحافظه التابع لها.
- اصدر مصدر مسئول انه يتم إعلان نتيجة الصف السادس الاعدادي 2023 العراق خلال الأيام القليلة بعد ان يتم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاي في جميع المحافظات العراقية.