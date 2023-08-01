هي دي الاخبار ولا بلاش.. بدء صرف منحة الـ 18 الف جنيه لهؤلاء فقط طبقًا لقرارات المعاشات الجديدة

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي منحة ال 18 ألف جنيه لمساعدة المقبلين على الزواج، حيث كشف الهيئة العامة للتأمينات أن هذه المنحة مقدمة من الحكومة لمساعدة الشباب الراغب في الزواج نظرا لتكاليف المعيشة المرتفعة والظروف المادية الصعبة وكذلك لتوفير احتياجاتهم، وفي هذا الصدد نقدم اليكم الشروط المطلوبة والأوراق اللازمة للتقديم عليها عبر موقعنا البديل.

منحة الـ 18 الف جنيه للمقبلين على الزواج

طبقا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية الجديد عام 2019 أن البنت تعتبر من المستفدين من المعاش في حالة وفاة الأب، وكذلك يتم صرف معاش المؤمن عليه والمتوفي لكل من الأبناء والأرملة والأخوات تبعا لنصيب كلا منهم، وعليه أوضحت الهيئة عبر موقعها الرسمي المستندات المطلوبة للحصول على منحة الزواج بقيمة 18 ألف جنيه للأخت او البنت، وذلك بالتوجه إلى مكتب التأمين التابع له صاحب المعاش وتقديم طلب لصرف تلك المنحة من خلال ارفاق المستندات الآتية:

تقديم طلب إلى هيئة التأمينات.

صورة من قسيمة الزواج أو عقد الزواج العرفي.

بطاقة الرقم القومي للابنة أو الأخت تكون سارية.

نموذج رقم 8 (نموذج صرف منحة الزواج) ويرفق مع بطاقة الرقم القومي وعليه التوقيع، وتقديمه إلى الجهة المختصة حتى بدء الصرف.

أما بخصوص قيمة هذه المنحة تحصل الابنة الواحدة على ثلثي المعاش ثم يضرب في 12 شهرا، أما في حالة وجود أخت مع الابنة تحصل على مبلغ يساوي 1500 جنيه مضروبا في 12 شهر، وعند وجود أخر أخرى تحصل فقط على ربع المعاش مضروبا بنفس النسبة.

شروط التقديم على منحة الزواج

بحسب قانون التأمينات الجديد فإن استحقاق منحة الزواج يكون فقط لمرة واحدة، ويتم احتسابها على مقدار المعاش عن شهر الزواج، كما يجب التقديم في خلال 5 سنوات أو 60 شهرا من تاريخ الاستحقاق وعند التأخر عن ذلك تسقط المنحة أي يمكن للابنة التي لم يمر على زواجها أكثر من خمس سنوات التقديم عليها، ويبلغ الحد الأدنى لها نحو 500 جنيه ويسمح التقديم للحصول عليها عند عقد القرآن أو في حالة الزواج وليست الخطبة.