خريطة ازالة احياء جدة 1445| أسماء المناطق المقرر إزالتها وفقاً لمخطط إزالة الأحياء العشوائية بجدة 2023

يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة خريطة إزالة الأحياء في جدة التي تظهر مناطق وجود الأحياء العشوائية في مدينة جدة الساحلية في المملكة العربية السعودية. من المقرر إزالة هذه الأحياء وإعادة تأهيلها. هذا يأتي ضمن المشروع السكاني الذي يهدف إلى تنظيم الأحياء العشوائية في جدة وذلك بإشراف ملكي. الهدف من ذلك هو توفير جميع الخدمات اللازمة للمواطنين المقيمين في هذه الأحياء.

وكان هذا المشروع جزءًا من العديد من المشاريع التي تنفذها الحكومة السعودية قبل عام 2030، والتي ستحقق الأهداف المطلوبة لرؤية المملكة. تحتضن مدينة جدة العديد من المدن العشوائية والأحياء التي تم بناؤها بدون تنظيم، ومن هنا يأتي هذا المشروع.

دليل خريطة إزالة أحياء جدة

يمكن لكم معرفة الأحياء التي حددتها أمانة جدة بشكل رسمي ليتم إزالتها وإعادة بنائها، وتحويلها إلى مدينة مميزة ذات مناظر سياحية رائعة وملائمة للمواطنين في العيش. لذا، ستتم إزالة الأحياء في جدة التي لا تصلح للسكن وتعوق التنمية المرغوبة في المملكة. نظرًا للاهتمام الواضح من قبل سكان مدينة جدة بمعرفة هذه الخريطة، سنعرض لكم في الفقرات القادمة من مقالنا خريطة إزالة الأحياء العشوائية في جدة والمعلومات التفصيلية الهامة المتعلقة بكل حي، فتابعوا للمزيد من المعرفة.

1. حي النزلة اليمانية

تظهر خريطة إزالة أحياء جدة أن حي النزلة اليمانية هو أحد الأحياء التي من المقرر إزالتها، وهذا الحي يعتبر أحد أهم وأقدم الأحياء الشعبية في المدينة. يقال أن هذا الحي كان في الماضي واحدًا من أكثر الأحياء الراقية التي تضمها مدينة جدة، ولذلك احتضن الطبقة الأرستقراطية والشخصيات الهامة. كما كان يشتهر بتاريخه العريق ومن بين المعالم التاريخية التي يحتوي عليها قصر خزام الشهير. وقد أطلق عليه اسم اليمنية بناءً على موقعه في الجنوب، وينقسم إلى النزلة الغربية والنزلة الشرقية واليمنية والشمالية، ويبلغ عدد سكانه 49,210 نسمة.

2. حي مدائن الفهد

حي مدائن الفهد هو واحد من أهم الأحياء التي تحتاج إلى إزالة في مدينة جدة. تم اتخاذ قرار بإزالته بسبب فقره المتفاقم، حيث يحتوي على العديد من المباني العشوائية القديمة ولا يوجد فيه مخطط تنظيمي للبناء. يقع هذا الحي تحت إشراف بلدية الجامعة الفرعية في جنوب مدينة جدة على الساحل. يسكن حي مدائن الفهد عدد كبير من الأشخاص، حيث يبلغ عددهم 29,057 نسمة.

3. حي القريات

تشير خريطة إزالة أحياء جدة العشوائية إلى أن حي القريات من ضمن الأحياء التي قد تتم إزالتها في مدينة جدة. وطلبت الجهات المختصة من سكان هذا الحي أن يخلوا منه حتى يمكنهم إزالته وإعادة بنائه بشكل جديد وفقًا لخطة تنظيمية تضمن جاهزيته للسكن. يجب أن نلاحظ أن عدد سكان هذا الحي قد يصل إلى 10 آلاف شخص.

4. حي الثعلبة

الأحياء التي تعتزم السلطات إزالتها بناءً على خريطة إزالة الأحياء العشوائية في مدينة جدة. أحياء جدة القديمة تم اتخاذ قرار بإزالة حي الثعلبة من قبل الجهات المعنية، بسبب كونه جزءا من الأحياء العشوائية في مدينة جدة. يقع حي الثعلبة ضمن بلدية الجامعة الفرعية في جنوب المدينة، وتفتقر هذه المنطقة إلى العديد من المرافق الصحية والخدمات الرئيسية. يجب الإشارة إلى الكثافة السكانية العالية في هذا الحي، حيث يبلغ عدد السكان حوالي 10,745 نسمة.

5. حي المصفاة

كشفت خريطة أحياء جدة عن أن حي المصفاة يعتبر واحدًا من الاحياء المقرر إزالته في المدينة لإعادة تأهيله من جديد. تم اتخاذ هذا القرار نظرًا لكونه واحدًا من المناطق التي تعاني من تراكمات عشوائية في جدة وتفتقر إلى الكثير من الخدمات الأساسية والعامة مثل الكهرباء والماء. البنية التحتية في هذا الحي العشوائي غير موجودة تمامًا، و يجدر بالذكر أن عدد سكانه يبلغ حوالي 30044 نسمة.

6. حي بترومين

بناء على ما توضحه خريطة أحياء جدة تقوم الجهات المسؤولة بإزالة حي بترومين من مدينة جدة، وتم إبلاغ سكانه البالغ عددهم حوالي 30 ألف نسمة بضرورة إخلاء الحي. الأعمال الهدم قد بدأت بالفعل.

7. حي غليل

تضمنت خطة إزالة أحياء جدة هدم حي غليل الذي يُعتبر أحد الأحياء البارزة في جنوب المدينة وقد بدأت بالفعل عملية إزالته. وتعود أسباب إزالة هذا الحي إلى وجود الأحياء العشوائية في المدينة حيث كان يتكون من مجموعة من المباني غير المنتظمة وغير مُجهزة بالبنية التحتية المناسبة.

وقد تم استقبال عدد كبير من الأشخاص غير المعروفين في حي غليل الذين ينتمون إلى مختلف الجاليات الأجنبية والذين يخالفون نظام الإقامة المحدد من قبل المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، انتشرت السرقة والعديد من الأمراض في الحي مثل مرض الحصبة والجرب. والآن، حدث تحول في حي غليل وأصبح منطقة نظيفة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تطويره.

تتمثل رؤية المملكة في جدة في إزالة الأحياء العشوائية.

تم اتخاذ قرار إزالة المستوطنات العشوائية في مدينة جدة استنادًا إلى رؤية المملكة 2030، حيث تهدف المملكة إلى إنشاء العديد من المشاريع التنموية الضخمة، بما في ذلك تطوير المدينة التاريخية في جدة وتحويلها إلى مدينة سياحية فريدة ومؤهلة للعيش. تضم المدينة حوالي 60 حيًا ومناطق عشوائية تفتقد للسلامة والأمان وغير مناسبة للسكن، وتنتهك هذه المناطق القوانين والأنظمة المتعلقة بالبناء. تعرض معظم المباني في هذه المناطق لخطر الانهيار، ونتيجة لذلك، يعيش سكانها في خطر.

بسبب وجود العديد من الأنشطة غير المشروعة في هذه الأحياء والمناطق، تم اتخاذ قرار من قبل الأمانة العامة لمدينة جدة بتفكيكها وإعادة بنائها بطريقة تتوافق مع الأهداف التنموية التي تسعى المملكة لتحقيقها. وتوضح خريطة إزالة أحياء جدة الأحياء والمناطق العشوائية المخطط هدمها.

من المقرر إقامة أحياء جديدة توفر الخدمات المختلفة التي يحتاجها السكان، وهدفها أن تكون من أهم الأحياء المتحضرة في المدينة. ذلك يهدف إلى عدم إعاقة حركة السياحة في المدينة بسبب العشوائية المنتشرة فيها. فجدة وجهة سياحية يزورها الكثيرون، ولا يمكن أن تكون مساكن لبعض الأشخاص ذوي النفوس الضعيفة المستغلة في الأنشطة المخالفة للقانون.

لذلك، تهدف الحكومة السعودية إلى تحويل هذه المناطق غير المنظمة إلى مناطق سكنية منظمة وأحياء حضرية، وبناء مراكز حديثة وأبراج، فضلاً عن إعادة تصميم الشوارع وإنشاء طرق جديدة، وتوفير الخدمات الضرورية التي يحتاجها سكان المناطق غير المنظمة بأفضل شكل ممكن مثل الكهرباء والمياه والإنترنت.

وفي الختام، نود أن نشكركم على متابعتكم لهذا المقال، حيث قمنا بتقديم خريطة إزالة الأحياء العشوائية في جدة. قررت الحكومة السعودية هدم هذه الأحياء القديمة وإعادة بنائها بشكل يلبي احتياجات السكان. وكانت هذه المناطق فقيرة للخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، وكانت الأبنية في حالة تدهور تهدد حياة السكان. المخطط هو تطوير هذه الأحياء بشكل يتناسب مع مكانة جدة كواجهة سياحية هامة في المملكة.