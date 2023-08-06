بضغطة زر.. التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 بطريقة صحيحة “اوعي تقع في الغلط”

اذا كنت من الراغبين في التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا يجب أن تموين على دراية بالمستندات والشروط المطلوبة لتحصل على تأشيرة الدخول، وتوفر الولايات المتحدة سنويا فرصة الحصول عليها من خلال برنامج الهجرة العشوائية حيث يسمح بالتسجيل فيها بعد استيفاء الشروط ثم يكون اختيار الفائزين من خلال قرعة تجرى بواسطة الكمبيوتر دون أي تدخل من البشر عشوائيا، ويسمح لهم من خلال ذلك البرنامج الدراسة والعمل والعيش داخل الولايات المتحدة بشكل مستدام، ونوضح اليكم الشروط اللازمة وخطوات التسجيل من خلال سطور هذا المقال.

شروط التسجيل في الهجرة العشوائية لامريكا

متاح التسجيل من كافة دول العالم وخاصة الدول التي بها نسبة منخفضة من المهاجرين للولايات المتحدة، ونقدم اليكم الشروط اللازمة للقبول في برنامج الهجرة العشوائية وهي:

التسجيل يكون مجاني ومتاح لجميع الأشخاص خاصة البلدان المؤهلة للترشيح. القيام بتسجيل بياناتك بنفسك دون اللجوء إلى شخص آخر أو مكتب مختص بهذه الخدمة لانه من الممكن ان يؤثر على ملفك الشخصي. ادخال البيانات المطلوبة منك بصورة واضحة ودقيقة منعا لوجود أي اخطاء. بعد القيام بارسال الملف سوف يظهر أمامك رسالة بها رقم تسجيل الملف يجب طباعته والاحتفاظ به ولا تفقده حيث يمكنك من اتباع الملف ومعرفة النتيجة.

موعد التقديم على قرعة أمريكا والمستندات المطلوبة

يكون موعد التقديم من شهر أكتوبر من كل عام ويوقع الاختيار على 50000 شخص من جميع المتقدمين عشوائيا، أما المستندات المطلوب امتلاكها هي:

امتلاك الشخص جواز سفر.

احضار شهادة تعليم أساسي لا تقل عن 12 عاما.

صورة مقاس 600* 600.

كتابة كافة البيانات الشخصية الخاصة بمقدم الطلب.

شهادة إنهاء الخدمة العسكرية للذكور.

خطوات التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا

يرغب الكثيرون في معرفة كيفية التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا وهذا ما نوضحه من خلال الخطوات الاتية: