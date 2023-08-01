مفرح نص الناس.. رفع سن المعاش + تحديد مكافأة نهاية الخدمة طوعًا لقانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب خلال دورة انعقاده على رفع سن المعاش بناء على النصوص المتواجدة بقانون المعاشات والتأمينات الجديد وذلك من أجل إيجاد حل للعجز المالي في نظام المعاشات، وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي لبدء صرف معاشات شهر أغسطس بداية من يوم الثلاثاء وذلك لمدة 6 أيام مقبلة من خلال فروع بنك ناصر ومكاتب البريد ومنافذ فوري وكذلك المحافظ الالكترونية بجميع المحافظات، ونقدم اليكم عبر سطور هذا المقال موعد زيادة المعاشات ورفع السن القانوني للتقاعد من الخدمة.

رفع سن المعاش

من أجل إيجاد حلول عملية لسد مشكلة العجز في المعاشات فإن مجلس النواب وافق على رفع سن التقاعد والذي جاء تطبيقه على النحو التالي:

رفع السن الخاص بالمعاش إلى 61 سنة بداية من يوليو 2032.

ثم الزيادة إلى 62 عاما بداية من يوليو 2034.

وكذلك إلى 63 سنة في عام 2036.

مرة أخرى إلى 64 عاما بحلول يوليو 2038.

ويكون سن التقاعد بداية من عام 2040 هو 65 عاما.

وحدد قانون المعاش الجديد الفئات المستحقة للمعاش وهم:

الأرملة أو الأرنب ويشترط في هذه الحالة توثيق عقد الزواج وعدم الزواج مرة أخرى.

الابن إذا كان أقل من 21 عاما ويستثني من ذلك العاجز عن أداء عمل أو طالب العلم.

الابنة إذا كانت غير متزوجة.

الإخوة والأخوات ويشترط احضار إثبات المؤمن عليه هو كان العائل الأساسي وفقا للائحة التنفيذية.

زيادة المعاشات لهذه الفئات

تزداد قيمة المعاشات المستحقة مع بداية عام مالي جديد أي في بداية يوليو من كل عام بحد أقصى يصل إلى 15%، ولا تقل القيمة عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، ومن المقرر رفع قيمة المعاش مع بداية يناير المقبل مع زيادة الاشتراك التاميني للموظفين بنسبة 15%، ومن المقرر أن يتم رفع سن المعاش حتى 65 عاما بحلول يوليو 2040.