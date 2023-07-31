نزل حالًا .. تردد قناة On Time Sports أون تايم سبورتس على النايل سات والعرب سات

المحبون لكرة القدم يريدون معرفة تردد قناة On Time Sports فهي من القنوات المثيرة التى تقوم بعرض جميع الأشياء المتعلقة بكرة القدم، من أخبار ومباريات بشكل مباشر، وأيضًا من القنوات المجانية التي لا يتطلب منك دفع أي مبالغ مالية لكي تظهر لديك القناة كما أنها تضم مجموعة من القنوات التى سوف نقوم بذكر تردد كل قناة الآن:

تردد قناة On Time Sports

تعد هذه القناة من القنوات التى تقوم بنشر المباريات وأيضًا الدوريات بين الفرق، ولذلك يريد الكثير من معرفة التردد الخاص بها، كما أنها من القنوات المتشعبة التى يوجد لها اكثر من تردد، ولذلك سوف نقوم بذكر هذه الترددات الآن:

تردد تردد قناة On Time Sports واحد: 11861، بينما الاستقطاب الخاص بها رأسي، معامل الترميز 25700، وتصويب الخطأ 5/6.

بينما تردد قناة 2 On Time Sports كتالى: 11861، بينما معامل تصويب الخطأ: 4/3 والمؤشر الخاص بالقناة عمودي.

تردد تردد قناة On Time Sport 3 الجديدة هو:11861، بينما الاتجاه الخاص بالقناة هو عمودي، معامل الترميز

وجميع هذه القنوات الفضائية على القمر الصناعي نايل سات.

تنزيل قناة On Time Sports

هذه القناة تحتوي على مجموعة من القنوات المتعددة التى تقوم بنقل جميع أخبار الكرة، ولذلك سوف نقوم بذكر كيفية تنزيل القناة على التلفزيون الخاص بك، وهى كتالى: