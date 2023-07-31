هاتها دلوقتي والحق أعلى عائد!! شهادات بنك القاهرة الجديدة 2023 بأسعار خيالية

شهادات بنك القاهرة الجديدة 2023، تعتبر الشهادات من أفضل الأوعية الادخارية داخل البنوك حيث يتم إقبال الكثير من العملاء إليها لإيداع مدخراتهم وذلك الحصول على عائد مناسبة لاستكفاء رغباتهم واحتياجاتهم، حيث تتنافس بعض البنوك على تقديم شهادات مختلفة وبأسعار فائدة مرتفعة وذلك بهدف جذب العملاء، حيث يقوم بنك القاهرة بتقديم باقة متميزة ومختلفة من الشهادات.

شهادات بنك القاهرة الجديدة 2023

قام بنك القاهرة بتقديم باقة متميزة من الشهادات البنكية بخصائص مختلفة تناسب جميع العملاء والشهادات هي كالآتي:

شهادات بريمو الذهبية وفائدتها 17.25% سنوياً و16.00% شهرياً والحد الأدنى لربط الشهادة 10000 جنيه.

شهادات بريمو اكسترا من بنك القاهرة وفائدتها 13.25% شهرياً و13.50% سنوياً والحد الأدنى لربط الشهادة 10000 جنيه ومدة الشهادة ثلاث سنوات.

شهادات بريمو من بنك القاهرة وفائدتها 15.25% شهرياً و15.50% ربع سنوي ومدةشهادات بنك القاهرة الجديدة 2023 الشهادة ثلاث سنوات.

شهادات بريمو المتميزة من بنك القاهرة وفائدتها 16% ربع سنوي ومدة الشهادة خمس سنوات.

شهادات primo motamaiza من بنك القاهرة وفائدتها 16.00% ربع سنوي والحد الأدنى لربط الشهادة 1000 جنيه.

مزايا شهادات بنك القاهرة 2023

هناك الكثير من المزايا التي توجد في شهادات بنك القاهرة 2023 ولا توجد في أي بنك آخر ومن أهم هذه المزايا: