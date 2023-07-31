أدخل حالًا على .. رابط منحة العمالة الغير منتظمة 2023 وأحصل على 1000ج
اشتعلت محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي في وقتنا الحالي بحثاً عن رابط منحة العمالة الغير منتظمة 2023، وقامت وزارة العمل بالإعلان عن تقديم فرصة جديدة من منحة العمالة الغير منتظمة ٢٠٢٣ ، والتي تعطى لجميع المواطنين الغير منتظمين بالعمل لدعمهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة .
رابط منحة العمالة الغير منتظمة 2023
يمكنك الاستعلام عن رابط منحة العمالة الغير منتظمة 2023 من خلال زيارة موقع القوي العاملة ، وقام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان في حفلة عيد العمال عن عمل صندوق طوارئ ، وذلك لمساعدة العاملين الغير منتظمين ، وتقديم منحة لهم قدرها يبلغ نحو ١٠٠٠ جنية ، كما قرر إصدار شهادة أمان وذلك للتأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث التي تحدث في العمل في القطاعات المذكورة ، وسيتم إرسال رسالة للمواطنين بقبولهم في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 مع التاريخ ومكان الدفع.
كيفية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 عن طريق الرقم القومي
يمكنك عزيزي القارئ اتباع الخطوات التالية للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 202٣ :
- عليك التوجه لزيارة موقع وزارة القوي العاملة من خلال الرابط التالي https://mom.manpower.gov.eg/ .
- عليك الدخول إلى منحة العمالة الغير منتظمة.
- عليك كتابة اسمك رباعي.
- عليك كتابة رقم الهاتف الخاص بك.
- عليك كتابة الرقم التأميني الخاص بك.
- قم باختيار المهنة التي تعمل بها حالياً.
- قم بتحديد موقف التجنيد.
- قم بإدخال تاريخ ميلادك.
- قم بكتابة العنوان الخاص بك.
- قم بالنقر على كلمة حفظ .