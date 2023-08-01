حبس عام + غرامة الف جنيه بسبب البطاقة الشخصية في هذه الحالات.. مفيش فيها هزار دي

حبس عام وغرامة الف جنيه بسبب البطاقة الشخصية وذلك عند القيام بمخالفات حددتها وزارة الداخلية، حيث فرض قانون الأحوال المدنية عقوبات مالية وغرامات على عدم تجديد البيانات الشخصية بالبطاقة أو التعامل بأكثر من بطاقة بالجهات الحكومية، وتحمل بطاقة الرقم القومي كافة البيانات الشخصية للمواطن والهامة خاصة عند التعامل مع الهيئات الحكومية أو طلب عمل مثلا أو سفر، وتقدم اليكم خلال هذا الصدد غرامات البطاقة الشخصية عبر موقعنا.

حبس عام وغرامة الف جنيه بسبب البطاقة الشخصية

حذر قانون الأحوال المدنية المواطن من الوقوع في أي مخالفة تخص البطاقة الشخصية تجنبا للغرامة والحبس، كما نص القانون على من يبلغ من العمر 15 سنة بأن يقدم على استخراج بطاقة تحقيق الشخصية والتي تتضمن بيانات صحيحة وذلك من خلال التوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية التابع لها المواطن، ومن يتأخر عن اصدار البطاقة في ذلك السن فإنه يعاقب بغرامة مالية قدرها 100 جنيه، وعند تأجيل استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد يغرم بنحو 50 جنيها.

كما نص القانون على توقيع عقوبة مالية بقيمة 100 جنيه عند الاحتفاظ ببطاقة منتهية الصلاحية والتعامل بها، وتوقع عقوبة مالية على المواطن عند تأخير تجديد البيانات الموجودة بالبطاقة (الحالة الاجتماعية/ المهنة/ مكان العمل/ العنوان/ المؤهل) لمدة 90 يوما بقيمة 50 جنيها، كذلك أكدت وزارة الداخلية على غرامة قدرها 50 جنيها عند تأخير تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها، ولقد استثنت الوزارة بعض الفئات من توقيع غرامات عليها وهم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة نظرا للحالة الصحية.

حبس وغرامات على مخالفات بطاقة الرقم القومي

حبس عام وغرامة الف جنيه بسبب البطاقة الشخصية عند استخدام المواطن لبطاقة شخص غيره أو تواطؤ معه لاستعمال البطاقة، كما حذر المواطن من حيازة بطاقتين او أكثر والتعامل بهما في نفس التوقيت بالجهات الرسمية حيث يُعاقب بالحبس لمدة عام كامل مع غرامة لا تقل عن 200 جنيه.