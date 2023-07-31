On Time Sports.. تردد قناة أون تايم سبورت 2023 على نايل سات وعرب سات

تردد قناة أون تايم سبورت 2023 هذا الموضوع يبحث عنه الكثير من الأشخاص التى تعشق كرة بجميع أنواعها، حيث أن هذه القناة تقوم بنقل جميع المباريات الخاصة بكرة القدم والتنس وأيضًا السلة والكثير من الرياضات الأخرى، وتقوم بتقديم الكثير من الأخبار عن الكرة.

تردد قناة أون تايم سبورت 2023

يتساءل الكثير من عشاق الكرة عن تردد قناة أون تايم السبورت الرائدة في مجالها، فهي تقوم بعرض جميع الدوريات والبطولات المهمة، ومنذ أن قامت الإدارة المسئولة عنها بتحديث التردد الجديد أصبح الجميع يريد معرفة، ماهو التردد الجديد الخاص بها على جميع الاقمار الصناعية وهي كتالي:

تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات

تردد اون تايم اسبورت هو 11861، ذات استقطاب h.

معدل الترميز يصل إلى 27500، بينما معامل الأخطاء: ⅚.

تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة هو:11641، وبينما الاتجاه الخاص بها عمودي v.

بينما معدل تصويب الخطأ هو ¾.

تردد قنا أون تايم الرياضية على القمر الاصطناعي هوت بيرد

التردد الخاص بالقناة هو 11373، والإسقاط أو الاتجاه افقي.

بينما معامل الترميز هو 27500، ونسبة تصويب الخطأ هي ⅚.

طريقة تنزيل قناة أون تايم سبورت 2023

يجب عليك من أجل أن تقوم بتنزيل القناة على التلفزيون الخاص بك أن تتبع هذه الخطوات وهي كتالي: