استقبل الآن بكل سهولة.. تردد قناة روتانا سينما 2023 ROTANA CINEMA
قناة روتانا سينما من القنوات التي لها شهرة كبيرة من بين القنوات في مصر والعالم العربي، بما تقدمه من أفلام مجانية وجديدة وهي متواجدة بكثرة على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، فتعد الأكثر متابعة على الإطلاق، ومن أهم مميزات القناه انها تثبت بشكل مجاني، مما يجعل المشاهدين تستمتعوا بأحلى الاوقات عليها دون الخروج ودفع الكثير من المال في دور العرض، ولمعرفة تردد قناة روتانا سينما 2023.
تردد قناة روتانا سينما 2023
يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة روتانا سينما لهذا العام، فهي من القنوات التي تقوم ببث بعض الأفلام والمسلسلات، ولذلك بعد أن تم تحديث التردد الخاص بها بدأ البعض في تساءل عن ما هو التردد الجديد لها وهو كتالي:
أولاً تردد قناة روتانا سينما على القمر الصناعي نايل سات هو:
- التردد: 12226 بينما الاستقطاب الخاص بالقناة هو.h
- معدل الترميز: 27500، معامل تصويب الخطأ سته على خمسة، بينما الجودة الرؤية اتش دي.
ثانياً تردد قناة روتانا سينما على القمر الصناعي عرب سات
- التردد الخاص بالقناة هو11843، بينما الاتجاه الخاص بها هو أفقي.
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصويب الخطأ ثلاثة على أربعة
تنزيل القنوات على جهاز الرسيفر
عليك القيام بالضغط على زر كنترول من خلال جهاز الريموت، ثم انقر على زر البحث عن القنوات، واختر بحث جديد، ثم اختر اسم القمر الصناعي الذي تريد البحث علية مثل النايل سات، ثم اكتب تردد القناه ومعدل الترميز والاستقطاب، ثم انقر على أيقونة التحقق وانتظر حتى يتم البحث عن القنوات، وبعد ذلك قم بفتح القنوات التي تم البحث عنها ثم اضغط تنزيل القناة، بعد ذلك عليك ضبط القناة على قائمه القنوات، واستمتع بأحدث الافلام التي تقدمها روتانا سينما مجاناً.