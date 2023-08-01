هتنزلها في خطوتين بس!! “من هنــا” خطوات تحميل تردد تردد بين سبورت الرياضية 2023

يتساءل الكثير من الأشخاص التي تعشق لعبة كرة القدم عن تردد بين سبورت الرياضية فهي تقوم بعرض الكثير من البطولات والدوريات، وتوفر مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عرض جميع برامجها بجودة عالية جداً، حتى يتمكن محبي كرة القدم من متابعة المباريات والبرامج الرياضية.

تردد بين سبورت الرياضية

يوجد الكثير من قنوات بين سبورت الرياضية ولكن بعض القنوات تحت التشفير وبعض منها على القمر الصناعي نايل سات بأكثر من تردد ولذلك سوف نقوم بذكر جميع ترددها الآن وهي كتالي:

التردد الاول لقناة بين سبورت هو 12064

الاستقطاب: h

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ 6-5

التردد الثاني هو 12245

الاستقطاب: راسي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصويب الخطأ ¾.

التردد الثالث لقناة بين سبورت هو 12264

الاستقطاب الخاص بالقناة هو: رأسي

معدل الترميز يصل إلى 27500

معامل تصويب الخطأ 2على

طريقة تنزيل قناة بين سبورت الرياضية

يمكنك أن يا لقناة بين سبورت على جهازك بكل سهوله بدون تعقيد، وذلك من خلال اتباعك لهذه الخطوات وهي كتالي: