تردد القنوات
هتنزلها في خطوتين بس!! “من هنــا” خطوات تحميل تردد تردد بين سبورت الرياضية 2023
يتساءل الكثير من الأشخاص التي تعشق لعبة كرة القدم عن تردد بين سبورت الرياضية فهي تقوم بعرض الكثير من البطولات والدوريات، وتوفر مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عرض جميع برامجها بجودة عالية جداً، حتى يتمكن محبي كرة القدم من متابعة المباريات والبرامج الرياضية.
تردد بين سبورت الرياضية
يوجد الكثير من قنوات بين سبورت الرياضية ولكن بعض القنوات تحت التشفير وبعض منها على القمر الصناعي نايل سات بأكثر من تردد ولذلك سوف نقوم بذكر جميع ترددها الآن وهي كتالي:
- التردد الاول لقناة بين سبورت هو 12064
- الاستقطاب: h
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصويب الخطأ 6-5
- التردد الثاني هو 12245
- الاستقطاب: راسي.
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصويب الخطأ ¾.
- التردد الثالث لقناة بين سبورت هو 12264
- الاستقطاب الخاص بالقناة هو: رأسي
- معدل الترميز يصل إلى 27500
- معامل تصويب الخطأ 2على
طريقة تنزيل قناة بين سبورت الرياضية
يمكنك أن يا لقناة بين سبورت على جهازك بكل سهوله بدون تعقيد، وذلك من خلال اتباعك لهذه الخطوات وهي كتالي:
- أولاً يجب على تشغيل جهازك، ومن ثم انتقل إلى الاعدادات الخاصة بجهاز الرسيفر، ويتم ذلك من خلال جهاز الريموت.
- بعدها حدد من القائمة الرئيسية التي أمامك أنك تريد البحث عن تردد القناة.
- ومن ثم انقر على أيقونة التثبيت اليدوي، بعدها اختر القمر الصناعي المناسب لك.
- بعدها اكتب التردد والمعدل الترميز، وأيضًا معامل الاستقطاب، بعدها حدد نسبة معامل تصويب الخطأ.
- ومن ثم انقر على زر بحث ستجد القناة أمامك، سوف تتمكن من مشاهدة المباريات والبطولات التي تريدها على مدار اليوم.