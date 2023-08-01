حر شديد..هيئة الارصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر اليوم

حالة الطقس السوم في مصر ، حيث من المتوقع ان يكون الطقس حارا ورطبا في العديد من المناطق، ومن المهم أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي التعرض المفرط للشمس والجفاف ، كما يجب تجنب الأنشطة الخارجية الشاقة خلال ساعات النهار الأكثر حرارة، والبقاء في أماكن باردة ومكيفة إذا كان ذلك ممكنا. كما يجب الاهتمام بشرب الكثير من الماء للحفاظ على الترطيب الجيد للجسم.

حالة الطقس في مصر خلال الايام القادمة

حالة الطقس في جميع انحاء مصر اليوم ، حيث يتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في القاهرة العظمى نحو 36 درجة مئوية، مع درجة حرارة محسوسة تصل إلى 39 درجة، والصغرى حوالي 25 درجة. فيما تسجل في الإسكندرية العظمى حوالي 33 درجة والصغرى حوالي 23 درجة.

وفي مدينة دمنهور، تتراوح درجة الحرارة العظمى حوالي 35 درجة، والصغرى حوالي 25 درجة ، أما في مدينة سيوة، فمن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى حوالي 37 درجة، بينما تكون الصغرى حوالي 22 درجة.

حالة الطقس في اسوان اليوم

شكرا لك على الاستفسار ، يبدو أن الطقس في أسوان اليوم سيكون حارا جدا، مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 42 درجة مئوية ودرجة حرارة صغرى 28 درجة مئوية ، وعلى الرغم من أن درجات الحرارة في محافظات أخرى قد تختلف قليلا، إلا أن الطقس سيكون حارا في معظم المناطق ، ويرجى أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض المفرط للشمس والجفاف.