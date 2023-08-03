متابعة مباراة الزمالك والنصر + القنوات الناقلة في البطولة العربية zmalek vs Al Nasser

ينتظر الكثير من عشاق الكرة موعد مباراة الزمالك والنصر والتي تقام خلال دور المجموعات من البطولة العربية في مباراة مصيرية لتحديد المتأهل، حيث تقام البطولة على أراضي المملكة العربية السعودية في فترة تتراوح بين 27 أغسطس وحتى 12 يوليو، ويقع كلا الفريقين في المجموعة الثالثة إلى جانب الشباب السعودي وفريق الاتحاد المنستيري التونسي، ويسعى فريق القلعة البيضاء من الاطاحة برفقاء كريستيانو رونالدو والصعود إلى دور الربع نهائي، ونقدم اليكم موعد المباراة والقنوات الناقلة لها فتابعوا معنا.

موعد مباراة الزمالك والنصر في البطولة العربية

تقام المباراة مساء الخميس المقبل 3 من أغسطس على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية والساعة 7:00 مساء بتوقيت الامارات.

ويحتل الفارس الأبيض فريق الزمالك المركز الثالث برصيد ثلاثة نقاط بعد فوز بالجولة الاولى على الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة وتقديم عرض قوي في هذه المباراة، ولكن بالجولة الثانية تلقي هزيمة من فريق الشباب بهدف نظيف من ركلة جزاء لتنتهي المباراة بخسارة الزمالك، ومع ذلك فإنه مازال يمتلك حظوظ التأهل في حال الفوز على النصر ولكن المهمة تبدو صعبة نظرا لتواجد لاعبين عالمين أمثال رونالدو وتاليسكا.

أما نادي النصر الذي تعادل سلبيا بالجولة الأولى أمام الشباب يحتل صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط ويعتبر الأوفر حظا للتأهل للدور القادم كمتصدر، حيث نجح بالفوز برباعية لهدف أمام الفريق التونسي المباراة التي شهدت تسجيل الثنائي الهجومي كريستيانو رونالدو وكذلك البرازيلي تاليسكا.

ويكون ترتيب المجموعة الثالثة من البطولة العربية هو:

النصر السعودي: 4 نقاط.

الشباب السعودي: 4 نقاط.

الزمالك المصري: 3 نقاط.

الاتحاد المنستيري: بلا نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر

تمتلك قنوات السعودية الرياضية SSC حقوق بث جميع مباريات البطولة العربية، ولذلك من المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة SSC Sports والتي يمكن استقبال التردد الخاص بها عبر القمر الصناعي النايل سآت من خلال التردد الاتي: