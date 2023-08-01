هسه تدري: موعد ظهور نتيجة السادس الاعدادي العراق الدور الأول 2023 بالرقم الامتحاني pdf

ينتظر طلاب الصف السادس اعدادي موعد ظهور نتيجة السادس الاعدادي الدور الأول للعام الدراسي 2023 بالرقم الامتحاني، وكانت العديد من الأخبار قد تحدثت عن موعد إعلان نتيجة سادس اعدادي هذا الأسبوع ولكن أكدت وزارة التربية العراقية أن نتيجة السادس الاعدادي مازالت في مراحل التدقيق والمراجعة، وان الملكات التعليمية للوزارة تؤدي دورها على أكمل وجه لإخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الأول بسرعة شديدة، وكان طلاب السادس قد أنهوا امتحانات الدور الأول في منتصف تموز الماضي وسط أجواء مشحونة بالتوتر والضغط بعد أن قدموا الشكوى من صعوبات كثيرة في اسئلة الامتحانات.

موعد ظهور نتيجة السادس الاعدادي العراق

وكشفت وزارة التربية أنها أعطت تعليماتها لمسئولي لجان التدقيق والمراجعة الدفاتر الامتحانية لمراعاة الشكاوى التي تقدم بها الطلاب والطالبات، والتخفيف من على الأهل من شحنات التوتر قررت الوزارة أن يتم إعلان نتيجة السادس الاعدادي في أسرع وقت ممكن فور الانتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة والرصد للدفاتر الامتحانية الخاصة بالطلبة، وكانت وزارة التربية قد أعلنت منذ مايقارب العشرة أيام عن نتائج الثالث المتوسط بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية وكذلك عبر موقع نتائجنا، ومن المنتظر أن يتم نشر نتائج السادس الاعدادي بصيغة pdf أيضا عبر موقع نتائجنا.

خطوات استخراج نتائج السادس اعدادي pdf بالرقم الامتحاني

ويمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي بالرقم الامتحاني عن طريق الخطوات التالية: