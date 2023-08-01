بعد ما جبت مجموعك.. تنسيق الجامعات 2023 بالنسبة المئوية اليوم السابع

بعدما أعلنت الوزارة عن نتيجة الثانوية العامة يبحث الطلاب عن تنسيق الجامعات 2023، حيث كشف الدكتور رضا حجازي مساء أمس عن النتيجة بنسبة نجاح بلغت نحو 78.8%، ولهذا كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي قواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الاجنبية والعربية، وذلك للطلاب المتقدمين لدخول المعاهد والكليات للعام الدراسي 2023/2024، إضافة إلى نظام قبول وترشح الطلاب بالجامعات الحكومية المصرية ونوضح اليكم عبر موقعنا نتيجة التنسيق فتابعوا معنا.

تنسيق الجامعات 2023

نظرا لانخفاض درجات طلاب الثانوية العامة لهذا العام فقد اعلنت الوزارة عن انخفاض الحد الأدنى للمرحلة الاولى إلى مستويات غير مسبوقة ولهذا بدأ القلق يتسرب للطلاب الراغبين في معرفة الكلية التي يلتحقون بها، وأعلنت وزارة التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي الخاص بالنتيجة الحد الأدنى للمرحلة الأولى والذي جاء على النحو التالي:

الحد الأدنى لشعبة العلمي علوم المرحلة الاولى: 88.4%.

الحد الأدنى للشعبة الأدبية مرحلة أولى: 65.7%.

الحد الادني علمى رياضة المرحلة الاولى: 80%.

طريقة التقديم على تنسيق الكليات الحكومية

يبحث طلاب المرحلة الاولى عن كيفية تسجيل الرغبات والتقديم على التنسيق ولقد حددت الوزارة موقع التنسيق الالكتروني (خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد)، وكل ما تحتاج إليه هو الرقم السري ورقم الجلوس وكذلك الرقم القومي وجميعها موجودة بالاستمارة، ويجب عند تسجيل الرغبات مراعاة التوزيع الجغرافي ويستثني من ذلك الطلاب 500 الأوائل من كل شعبة.

توقعات تنسيق الكليات 2023/2024

بالنسبة لطلبة علمي علوم:

الحد الأدنى لكلية الطب لهذا العام: 91.6%.

الحد الأدنى لكلية طب الأسنان: 90.8%.

الحد الادنى لكلية الصيدلة: 90%.

الحد الادنى لكلية العلاج الطبيعي: 89.3%.

الحد الادنى لكلية الطب البيطري: 88.4%.

بالنسبة لشعبة علمى رياضة:

الحد الادنى المتوقع لكليات الهندسة هو 80%، واليكم توقعات بعض الكليات فيما يلي: