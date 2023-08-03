المدارس ع الأبواب!! موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 والخطة الزمنية للمدارس والجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024 في مصر، بعد اعتماد المجلس الأعلى للجامعات للخريطة الزمنية المقبلة وتوضيح موعد بدء ونهاية الفصل الدراسي الأول ونهاية العام الدراسي وكافة التفاصيل في الاجتماع الأخير للوزارة.

موعد بدء العام الدراسي الجديد

يبحث كافة الطلبة والطالبات عن موعد بدء العام الدراسي الجديد على حسب ما تم الإعلان عنه من قبل الوزارة وذلك كالآتي:

تم تحديد موعد بدء الدراسة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والجامعات الأهلية بتاريخ 30 سبتمبر 2023.

كما تم الإعلان عن بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول بتاريخ الرابع من يناير 2024 وتبدأ جازة الترم الأول بتاريخ السابع والعشرين من يناير 2024.

تقرر عودة الطلاب إلى الدراسة يوم السبت الموافق العاشر من شهر فبراير وتستمر الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لمدة 16 أسبوع وينتهي بتاريخ 30 مايو 2024.

موعد بداية الدراسة في المدارس الحكومية

حتى الآن لم يفصح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن الموعد المقرر لبدء الدراسة للعام الدراسي 2024، والذي من المتوقع له الأول من شهر أكتوبر وفقًا لتصريحات العديد من المصادر الحكومية، على أن يستمر الفصل الدراسي الأول نحو 14 أسبوعًا.

خريطة العام الدراسي الجديد

لم يتم تحديد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 من قبل التعليم الأساسي بعد، حيث أوضحت الحكومة أنه لم يتم الإنتهاء من إعداد الخريطة بصورة شاملة، وأنه سوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها، لكن ما يتم إذاعته من جداول زمنية هي مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.