معرفة نتائج الثانوية العامة للمحافظات الجنوبية اليمن حسب رقم الجلوس والاسم موقع وزارة التربية والتعليم

بدأ العد التنازلي لاعلان نتائج الثانوية العامة للمحافظات الجنوبية اليمن 2023، ولذلك يبحث الطلاب عنها عبر محركات البحث للتأكد من ظهورها ولكن الوزارة قد أعلنت عن انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة والتي استمرت قرابة الشهر لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب بواسطة أفضل الكوادر من المعلمين داخل قطاع التعليم، وتجرى حاليا مراجعة شاملة على النتائج والاختبارات قبل الاعتماد الرسمي وبعدها ستكون في متناول الطلاب خلال أيام عبر موقع الوزارة، وفي هذا الصدد يقدم اليكم موقعنا البديل موعد ظهورها وخطوات الحصول عليها.

موعد ظهور نتائج الثانوية العامة للمحافظات الجنوبية اليمن

أكمل الطلاب البالغ عددهم 199 ألف طالب وطالبة الاختبارات المقررة في الخامس من يوليو 2023، وبعدها بدأت عمليات التصحيح ورصد الدرجات والتي أكدت الوزارة على اقتراب الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، وخرجت عديد من التصريحات من داخل وزارة التربية أن الموعد الرسمي لها سيكون في أول أسبوع من شهر أغسطس لذلك ترقبوا فهي ستكون خلال الأيام المقبلة، وناشدت الوزارة الطلاب بعدم الانسياق وراء ما تداول في بعض المواقع لظهور النتيجة وتابعت أنه سيتم تفعيل الرابط الخاص بالنتيجة فور اعتماد الوزير.

تسود حالة من القلق والتوتر بين الطلاب والأهالي نظرا لاقتراب موعد النتيجة ولكن نسب النجاح مرتفعة في الكثير من المحافظات والتي نقدمها تباعا فيما يلي:

محافظة صنعاء: 70%.

محافظة عدن: 65%.

محافظة مأرب: 70%.

محافظة شبوة: 65%.

محافظة حضرموت: 75%.

محافظة الجوف: 55%.

محافظة الحديدة: 55%.

محافظة البيضاء: 70%.

محافظة تعزيز: 45%.

محافظة الحج: 60%.

محافظة إب: 50%.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة اليمن

يتساءل الطلاب عن طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة للمحافظات الجنوبية اليمن الدور الاول وهذا ما نقدمه في الخطوات التالية: