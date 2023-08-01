مفاجأة في أسعار البنزين في الإمارات أغسطس 2023 شوف سعر لتر “بنزين 98 وخصوصي 95 وإب بلس زاد والديزل” وصل لكام الشهر ده!

تعد أسعار البنزين في الإمارات أغسطس 2023 من أهم الموضوعات الرائجة بين المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء البلاد، حيث أن سعر الوقود بالإمارات ليس مستقراً لذا يتابعه لحظة بلحظة مع بداية كل شهر ميلادي، ومن المعروف أن سعر البنزين يتأثر بشكل كبير يالأسعار العالمية سواء بارتفاع أو انخفاض سعر النفط، وسنتابع معكم من خلال موقعنا “البديل” توقعات سعر لتر بنزين 98 و95 والديزل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أسعار البنزين في الإمارات أغسطس 2023

أشارت بعض مواقع شركات توزيع الوقود بالدولة بأنه من المتوقع أن يشهد سعر لتر البنزين ارتفاعاً طفيفاً مع بداية شهر أغسطس 2023 لجميع مشتقات البنزين سواء سوبر 98 وخصوصي 95 وأي بلس 91، وذلك جراء ارتفاع الأسعار على مستوى العالم.

ومن الجدير بالذكر أن اعتمدت دولة الإمارات الأسعار الجديدة للبنزين أغسطس 2023 والتي بالفعل شهدت ارتفاع الاسعار في اللتر الواحد من جميع الأنواع.

أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس 2023

وقد جاءت أسعار البنزين في الإمارات أغسطس 2023 وفقاً لتسعير لجنة متابعة أسعار الوقود على النحو الآتي:-