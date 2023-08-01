تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD sports على نايل سات ومتابعة أبرز المباريات بأعلى جودة HD

يبحث الكثيرين من محبي الرياضة في الوطن العربي عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD sports وذلك بعد تغيير التردد الخاص بها، حيث يرغب متابعي المباريات الرياضية في معرفة التردد الجديد، وذلك حتى يتمكنون من الاستمتاع ببرامجها الرياضية المتعددة التي يتم بثها على شاشة القناة، وقد أطلقتها شركة أبوظبي الإعلامية، وتلقى الكثير من معدلات المتابعة من الجمهور العربي، مزيد من المعلومات عن قناة أبو ظبي الرياضية في هذه السياق.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD sports على نايل سات

تمتلك قناة أبو ظبي الكثير من الأدوات التي جعلتها تستأثر بالكثير من المتابعة من الجمهور، سواء في دولة الإمارات أو في العالم العربي، ويمكن استقبالها من خلال التردد الخاص بها كالآتي:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1

تردد: 11804.

استقطاب: أفقي.

معامل ترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

قمر صناعي/ نايل سات.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2

تردد: 12226.

معامل استقطاب: أفقي.

معامل ترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ:3/4

قمر صناعي: نايل سات.

نبذة عن قناة أبو ظبي الرياضية

هي قناة تابعة لشركة أبو ظبي الإعلامية، وهي الشركة الأم التي أُطلقت للمرة الأولى في العام 1969، ويتم بث المحتوى الخاص بها باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وتعرض جميع الأحداث الرياضية التي تُجرى في دولة الإمارات من المباريات المحلية أو حتى الأنشطة الرياضية العالمية.

كما تقوم بعرض الفعليات الرياضية المحلية مثل سباقات السيارات، وغيرها من الأحداث الرياضية التي تشهد نسب عالية من المتابعة، وتهتم بعرض كل ما هو جديد للجمهور العربي بشكل مجاني.