شوف هتقطع إمتى عندك.. مجلس الوزراء يوضح جدول مواعيد قطع الكهرباء في محافظة القاهرة والجيزه لتخفيف الأحمال

قام مجلس الوزراء بالإعلان عن مواعيد قطع الكهرباء بالمحافظات المختلفة، حيث أن خطة تخفيف الأحمال في المحافظات من المواضيع البارزة على الساحة، حيث يتعرض التيار الكهربي للانقطاع على فترات محددة للأسباب التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء والطاقة، حيث يتم تخفيف الأحمال بهذه الطريقة، ومجلس الوزراء يعلن مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات حتى يتخذ المواطنين جميع التدابير والاحتياطات اللازمة.

مجلس الوزراء يعلن مواعيد قطع الكهرباء في محافظة القاهرة

تتبع وزارة الكهرباء والطاقة آلية محددة لقطع الكهرباء في المحافظات المختلفة للتخفيف من الأحمال التي زادت في شهور الصيف، وذلك من أجل توفير الطاقة من خلال توزيع تخفيف الأحمال على جميع مناطق القاهرة، حيث تنقطع الكهرباء في كل منطقة لمدة ساعة.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن المدة التي سوف تستمر بها تلك الخطة والتي يتم تطبيقها في جميع المحافظات ولكنها سوف تنتهي بعد انتهاء أزمة الطاقة.

المناطق التي تشهد قطع الكهرباء في محافظة القاهرة

يتم قطع التيار الكهربي عن هذه المناطق بدءاً من الساعة الثانية عشرة مساء إلى الساعة الواحدة مساء:

شبرا: في المناطق التالية( مساكن الكورنيش، أبو دومة، ش طوسون). الظاهر: ( شارع الجراج، شارع مصر والسودان، شارع الشيخ عبد الله، شارع محمد كامل، دير الملاك). روض الفرج( شارع فخر الدين، شارع أبو الفرج، شارع عبد الوهاب). الشرابية( شارع حسن علام، شارع حسني، شارع مصنع النسيج). الزاوية الحمراء( شارع الإمام العبد، شارع عزبة ناصر، شارع الفرز، شارع أحمد حشاد). الأميرية: شارع الأميرية البلد، شارع مجمع المصانع). السلام: مساكن أطلس 3 إلى بلوك 131. القاهرة الجديدة( التجمع الخامس بالمنطقة 1،2،3). النهضة( عمارات الخليل). السلام الأول( مساكن العبد، مساكن الصعيد، أرض الحجاز). الوايلي، حدائق القبة، المرج، السواح، الحي السابع، غرب مدينة نصر، الحي العاشر العباسية).



منطقة بدر، تحكم، 26 يوليو.

جدول تخفيف الأحمال في محافظة الجيزه

قد أعلن مجلس الوزراء عن مواعيد انقطاع الكهرباء وفق المواعيد المحددة بعد التنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء، وذلك ضمن خطة تخفيف الأحمال والتي بدأ تنفيذها وحققت نتائج إيجابية على مدار الأيام الماضية ومن المقرر أن يستمر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم قطع الكهرباء من الساعة الثانية عشرة حتى الساعة الواحدة مساء على أن يتم قطعها لمدة ساعة في كل منطقة، وذلك لتوزيع عبئ تحمل انقطاع الطاقة بين جميع المواطنين وحتى مرور الأزمة بسلام ويعود الوضع إلى سابقه.

خطة تخفيف الأحمال في المحافظات

وأعلنت وزارة الكهرباء أنها ملتزمة بخطة تخفيف الأحمال التي تم اعتمادها في المحافظات، حيث يتم قطع التيار الكهربائي في المناطق تباعاً، وذلك حتى يتم تطبيق العدالة بين الجميع من توزيع تخفيف الأحمال وعدم تعرض مناطق بعينها لتلك الأزمة، ولذلك يجب للجميع التكاتف حتى تمر تلك الأزمة بنجاح.