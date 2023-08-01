نتائج التوجيه الجامعي في الجزائر 2023 | موقع نتائج التوجيه الجامعي 2024-2023 www.orientation.esi.dz

نتائج التوجيه الجامعي في الجزائر بكالوريا 2023 هي من الأخبار الهامة جدًا التي يبحث عنها العديد من حملة شهادة البكالوريا في جميع ولايات الجزائر، لذلك، يرغب جميع الطلاب الجامعيين الجدد الآن في معرفة نتائج التوجيه الجامعي وأيضًا المستوى الجامعي أو المعهد أو المدرسة العليا التي تم توجيههم إليها للالتحاق بالدراسة، بالإضافة إلى التخصص الذي تم قبوله وفقًا لمعدلهم في امتحان الباكالوريا.

نتائج التوجيه الجامعي في الجزائر 2023

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في الجزائر هو الرابط الالكتروني المخصص بعرض جميع التفاصيل المتعلقة بالكشف عن نتائج التوجيهات ومعدلات القبول في الجامعات الجزائرية، ابتداءً من تاريخ إعلان نتائج التوجيه الجامعي للطلاب الجامعيين في الجزائر، وكذلك إجراءات الاطلاع على نتائج التوجيه الجامعي لهذا العام عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي يخص التسجيل الجامعي الأولية. Plateforme des préinscriptions universitaire

كشف نتيجة التوجيه الجامعي لحاملي شهادة البكالوريا 2023

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر أعلنت أن موقع الأرضية الخاص بنتائج التوجيه الجامعي لحاملي شهادة البكالوريا سيتم فتحه بدءًا من الساعة 18:00 يوم 01 أغسطس على منصة التسجيل الجامعية 2023-2024 orientation-esi dz.

كيفية الحصول على نتيجة التوجيه الجامعي لعام 2023:

الطلبة الجامعيين الجدد يمكنهم الآن الاستعلام عن نتائجهم ومعرفة التخصص الذي تم توجيههم إليه عبر إدخال المعلومات المطلوبة. رقم التسجيل و رمز المرور الخاص بكل طالب وهو الموجود في كشف نقاط البكالوريا كما فعلوا في التسجيل الأولي.

معلومة مهمة: إذا لم يتم توجيهك لأحد رغباتك، يمكنك تقديم طعن عن بعد عبر منصة التوجيه الرقمية. وإذا تم توجيهك لإحدى الرغبات المدرجة في قائمة رغباتك، فلا يمكنك تقديم طعن.

وزارة التعليم العالي تتيح للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على تخصص جامعي من اختيارهم الأول، الفرصة لتقديم طعن عبر موقع التسجيلات الأولية.

الطعون: إن لم تتحصل على أي اختيار من اختياراتك، يقترح عليك عملية ثانية للتسجيل الأولي، يجب عليك ملأ بطاقة رغبات أخرى حسب ترتيب تنازلي.

يجب أن تحتوي هذه البطاقة على ستة (06) اختيارات من ضمنها إثنين (02)، وجوبا، في مسارات الليسانس ذات التسجيل المحلّي أو الجهوي.