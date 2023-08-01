تعرف على مجموعتك.. إعلان جدول مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية لتخفيف الأحمال بجميع المناطق

يعد من أكثر ما يثير التساؤلات خلال تلك الفترة هي مواعيد انقطاع الكهرباء بالمناطق المختلفة، وذلك بعد أن أعلن مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية عن بدء تنفيذ خطة لتخفيف الأحمال وتوفير الطاقة، وذلك لترشيد استهلاك الكهرباء والذي يتم استغلالها بمعدلات عالية، وهو ما يكلف الدولة الكثير من الأموال، وقد تم توزيع عملية تخفيف الأحمال على جميع المناطق بالتناوب.

ننشر لكم جدول مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

في بيان له قال مجلس الوزراء بأن الخطة المتبعة بغرض تخفيض الأحمال تتم بناء على جدول زمني للمدن والمناطق المختلفة طبقاً لتوقيتات محددة، ويتم الاستمرار في خطة الترشيد للاستهلاك من الكهرباء التي يتم التجهيز لها منذ عدة أشهر للمحافظة على الطاقة.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن من خلال مؤتمر صحفي أن تلك الخطة الخاصة بتخفيف الأحمال مؤقتة وسرعان ما سيتم حل الأزمة وعودة الطاقة الكهربية لتعمل بشكل طبيعي في جميع محافظات الجمهورية، كما ناشد المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك حفاظا على الطاقة.

الجدول الزمني لانقطاع الكهرباء بمحافظة الإسكندرية

وقامت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بنشر الجدول الزمني الذي سيتم خلاله انقطاع الكهرباء في المناطق المختلفة، وذلك لمساعدة المواطنين في معرفة مواعيد قطع الكهرباء وهو ما يجعلهم في وضع الاستعداد لتلك الحالة، وهو ما يجعل الأمر أسهل من انقطاعها بشكل مفاجئ.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تنفيذ خطة تخفيف الأحمال بجميع المحافظات وقد حققت نجاح كبير من خلال تطبيقها حيث يتم قطع التيار الكهربائي لمدة ساعة في كل منطقة.

نشر جدول انقطاع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

وقامت شركة توزيع الكهرباء بالإسكندرية عن الجدول الزمني لتخفيف الأحمال في المناطق المختلفة بالإسكندرية وذلك حتى يعلم كل مواطن الموعد الذي سوف يشهد انقطاع الكهرباء، وجاءت الساعات التي سوف يتم قطع التيار الكهربائي فيها على النحو التالي: