“الموعد الرسمي” موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات السادس الاعدادي 2023 الادبي والعلمي

تصدر موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات البحث في الساعات القليلة الماضية وذلك بسبب الإقبال الشديد من قبل الطلاب في جميع المحافظات العراقية على البحث عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2023 والسبب في تأخير ظهور النتيجة بشكل مبالغ فيه، تعبيرًا عن حالة الغضب والزعر التي انتابت فئة كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في الاطمئنان على نجاح الطالب في المراحل الدراسية والتي توضح حصيلة الجهد الدراسي المبذول طيلة عام دراسي كامل.

موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات

أتاحت وزارة التربية العراقية رابط إلكتروني رسمي معتمد من الوزارة يكشف عن آخر مستجدات نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول 2023 وكشوفات النتائج الخاصة بالمراحل الدراسية المختلفة في حال ظهورها بالفعل عوضًا عن التزاحم أمام بوابات المدارس والإدارات التعليمية، وذلك حرصاً من الوزارة على مصلحة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

نتائج السادس الاعدادي 2023

يتمكن أي طالب ينتمي إلى المحافظات العراقية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي العلمي والادبي 2023 إلكترونيًا بواسطة الاسم والرقم الامتحاني من خلال موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات 2023 عبر الخطوات الآتية:-

الولوج عبر الرابط الرسمي لوزارةالتربية والتعليم العراقية.

إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة في المكان المخصص لذلك.

بعد تحميل الواجهة الرئيسية للمنصة سوف تلاحظ ظهور عدد من التوبيبات الرئيسية قم بتمرير المؤشر نحو تبويب نتائج الامتحانات ثم النقر عليا.

قم بتحديد نتائج سادس اعدادي دور اول.

اختر العام الدراسي 2023.

حدد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

ادخل الصف الدراسي.

اكتب اسم الطالب والرقم الامتحاني.

انقر زر استعلام.

نتائج 6 اعدادي عبر تليجرام نتائجنا

يترقب طلاب وطالبات الصف السادس الاعدادي العراق بقسميها العلمي والأدبي موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2023 عبر موقع نتائجنا أو وزارة التربية العراقية.