دشليون مبـرووووك.. فايدة تصل إلى 60% بأعلى عائد مرتفع امتلك شهادة إدخار طيارة من بنك مصر

فوائد شهادات بنك مصر قام بنك مصر بطرح خمس أنواع من شهادات الإدخار على الجنيه المصري وتحدد سعر الفائدة وتكون ثابتة أو متدرجة, ويطبق هذا بحسب نوع الشهادة ورغبة العملاء في كيفية إستثمار أموالهم, لذلك تتميز هذه الشهادات بالعائد الثابت الذي يحدد بداية من مدة إدخار الشهادة إلى أخر مدة محددة لها, أما الشهادة المتدرجة فيصرف لها عائد عالي في العام الأول وتبدأ بتنازل قيمة العائد في العام الثاني والثالث, والشهادة ذات العائد المتغير يرتبط العائد لها بسعر الفائدة للبنك المركزي وتزيد أو تقل على حسب قرار البنك المركزي.

أنواع شهادات بنك مصر

بعد عقد بنك مصر حزمة من الإجتماعات للجنة السياسية النقدية لعام 2023 لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض, قرر بتثبيت الفايدة ويسمح بنك مصر للعملاء بالإقتراض وذلك بضمان نسبة من إجمالي قيمة الضمان وتصل إلى %90, ويمكن سداد القرض أو تقسيطه إلكترونيا لذلك نقدم لكم سعر الفائدة على 5 أنواع من الشهادات وهي كالتالي:

تحدد نسبة العائد لشهادة القمة السارية لمدة 3 سنوات %19 وتصرف شهريا ويبدأ الحد الأدنى لشراء هذه الشهاد من ألف جنيه وأكثر, أما شهادة أبن مصر نسبة العائد لها %22 التي تدوم 3 سنوات وهذه الشهادة نسبة العائد لها متدرجة وتقل نسبتها للعام الثاني إلى %18 والعام الثالث %16, ويبدأ الحد الأدنى لشرائها ألف جنيه ويصرف العائد لها شهريا, وشهادة ثلاثية بنسبة %18.5 والعائد لها متغير ويصرف العائد شهريا, وشهادة الخمس سنوات سعر العائد لها يقدر %12.5 ويصرف العائد شهريا, أما الشهادة لسبع سنوات نسبة العائد تقدر ب %12.75 ويصرف عائدها شهريا.

ما هي أعلى شهادة ببنك مصر

تعتبر شهادة القمة هي أعلى شهادة ببنك مصر والتي تحدد مدتها لمدة ثلاث سنوات متتالية, ويكون الحد الأدنى لشراء هذه الشهادة ألف جنيه مصري ويمكن مضاعفتها على حسب قيمة الإدخار التي يحددها العميل, ويصل العائد لهذه الشهادة التي تدوم ثلاث أعوام بشكل ثابت وبنسبة %19 , وتصرف قيمة العائد شهريا وهذه الشهادة يدخرها الكثير من الأشخاص, لإنها فوائدها ثابتة لمدة ثلاث سنوات متتالية ولذلك يدخرها معظم الأفراد المستثمرين من المصريين والأجانب.

فوائد بنك مصر الفوائد التي يتم طرحها بشكل مختلف من شهور إلى أخرى حيث أن بنك مصر دائماً مايقدم العديد من الخدمات لجميع المشتركين فيه سواء من البطاقات البلاتينية والبطاقات الذهبية، ولكن الأن أتت شهادات الإدخار التي تمكن المواطنين من الحفاظ على مالهم، والوصول به بشكل أفضل، ويمكن للجميه الإطلاع على التفاصيل في الأعلى كاملة.