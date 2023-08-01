هل هو بديل لبطاقة التموين.. تفاصيل الكارت الموحد للاستفادة من خدمات التموين 2023 وطريقة استخراجه

يتساءل الكثيرين عن الكارت الموحد للتموين وطريقة استخراجه حيث تعتمد الحكومة المصرية الآليات الحديثة والمتطورة لتيسير حصول المواطن على الكثير من الخدمات بسرعة وسهولة، لذلك أطلقت بوابة مصر الرقمية التي تقدم مجموعة من الخدمات الحكومية الهامة، ومنها إصدار الكارت الموحد للتموين، وسنتعرف عبر هذه السطور على ما هو الكارت الموحد للتموين وطريقة استخراجه.

تعرف على الكارت الموحد للاستفادة من خدمات التموين 2023

الكارت الموحد يوفر نفس الخدمات التي كانت توفرها البطاقة التموينية ولكنه أكثر شمولاً، حيث يمكن من خلاله الحصول على السلع التموينية وصرف نقاط الخبز وغيرها من الخدمات المتطورة مثل التأمين الصحي.

كما يمكن استخدامه في النقل والمواصلات بسهولة وبشكل الكتروني للتيسير على المواطن والحفاظ على وقته وجهده، والهدف منه حصول المواطن على الدعم المخصص له بدون أن يتعرض للنهب أو الاحتكار، والتوصل لتوزيع عادل لجميع الخدمات التي توفرها الحكومة للمواطن.

مميزات كارت التموين الموحد 2023

إلى جانب الخدمات المذكورة يوفر كارت التموين الموحد عدد من الخدمات ومنها ما يلي:

فتح حساب في البريد المصري لتسهيل المعاملات المالية والمصرية.

تسهيل الحصول على دعم تكافل وكرامة.

يُشترط التسجيل في منظومة كارت التموين الموحد، حتى يتمكن المواطن من الاستفادة من جميع المميزات المقدمة من الحكومية المصرية للمستحقين.

كيفية التسجيل في كارت التموين الموحد

بمجرد اعتماد منظومة الكارت الموحد في جميع محافظات الجمهورية يجب على المواطن التسجيل للحصول على مزاياه المتعددة، وتتمثل طريقة التسجيل فيما يلي:

التوجه إلى بوابة مصر الرقمية

الضغط على إنشاء حساب.

كتابة البيانات اللازم إدخالها لإنهاء التسجيل.

كيفية استخراج كارت التموين الموحد

يمكن استخراج كارت التموين الموحد بطريقة مبسطة على النحو التالي: