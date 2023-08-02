هـنا أخيـــراًُ الخريطة الزمنية للجميع حول موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 -2024 بالمدارس والجامعات الـحومية

موعد بداية الدراسة تثير قضية بدء العام الدراسي في مصر عام 2024 اهتمامًا واستفسارات واسعة، فيتساءل الكثيرون عن موعد إعلان الحكومة للتاريخ الرسمي لبدء الدراسة في الجامعات والمدارس في العام الدراسي الجديد؛ حيث يحتاج جميع أولياء الأمور إلى التخطيط المسبق والترتيبات اللازمة قبل انطلاق العام الدراسي، ومع تزايد الاهتمام ببدء الدراسة يصبح من الضروري أن تقدم الحكومة المعلومات الدقيقة والواضحة حول هذا الموضوع، وهذا ما سنتعرف عليه في السطور القادمة.

موعد بدء الدراسة 2024 في مصر

تشتد رغبة الجميع في معرفة الموعد المحدد لبداية العام الدراسي الجديد، وقد قدمت الحكومة توضيحًا حول هذا الأمر في بيان خاص، وجاءت التصريحات كالآتي:

في الوقت الحالي، لم يتم تحديد الموعد الرسمي لبدء الدراسة، وتعمل الحكومة على دراسة العديد من العوامل المؤثرة والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ قرار نهائي، كما أوضحت الحكومة أنه لن يتم وضع الخطة الدراسية والجدول الزمني إلا بعد تحديد الموعد النهائي لبداية الدراسة، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بداية الدراسة في وقت قريب، وسيتم إصدار القرار فور اعتماده من قبل الوزير المختص.

موعد بدء الدراسة

على الرغم من أن الجميع مطلعون على التوضيحات التي قدمتها الحكومة، إلا أن هناك العديد من الأشخاص الذين يرغبون في معرفة الموعد التقريبي لبدء الدراسة بدلًا من التفصيلات الدقيقة؛ ليسعى هؤلاء الأشخاص للتجهيز والتخطيط، وبالتالي فإن الموعد المتوقع هو كالتالي:

في الوقت الحالي، لا يزال الموعد الدقيق غير معروف، ولكن بشكل عام يعتقد أن الدراسة ستبدأ في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر، ومع ذلك قد يتم تأجيل بدء الدراسة في بعض الحالات الاستثنائية، حيث يمكن أن تبدأ في بداية شهر أكتوبر، وهذا ما حدث في العام الماضي، ومن المتوقع أنه في هذا العام، لن يتم تأجيل بدء الدراسة، وسيكون في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر، يجب ملاحظة أن هذه المعلومات قابلة للتغيير وتخضع لقرارات الحكومة والسلطات التعليمية.

موعد بدء الدراسة في الجامعات

الجامعات والمدارس تختلف في توقيت بدء الدراسة، مما يثير استفسارات حول الموعد المحدد لبدء الدراسة في الجامعات، ومن المعروف أن توقيت بدء الدراسة في الجامعات يتزامن مع بداية العام الدراسي في جميع المدارس الحكومية، وهذا ما أكدته الحكومة منذ فترة طويلة، وإذا حدث أي تغيير في هذا التوقيت، ستصدر الحكومة إعلانًا رسميًا بهذا الشأن.

موعد بداية الدراسة في المدارس الحكومية والجامعات لعام 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية بعد إنتهاء امتحانات وإعلان نتائج الصف الثالث الثانوي في جمهورية مصر العربية أن العام الدراسي الجديد سوف يكون 30 سبتمبر المقبل، وتداولت العديد من الانباء على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تفيد بتأجيل الدراسة، ولكن لا أساس من الصحة لتلك الأنباء فإن ميعاد الدراسة سوف يكون في الثلاثون من سبتمبر حتى الان.