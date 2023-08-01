مجموعك يدخلك كلية إيه.. هذه مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 لجميع الكليات علمي وأدبي

يزداد البحث تلك الأيام عن تنسيق الثانوية العامة 2023 بالتزامن مع ظهور نتائج الشهادة الثانوية خلال الساعات الماضية، حيث ظهرت العديد من المؤشرات للكليات علمي وأدبي حتى يتمكن الطلاب من الاسترشاد بها، تبعاً للمجموع الذي حصلوا عليه في الثانوية العامة قبل الإعلان عن نتائج التنسيق الفعلية، ونوضح في السطور القادمة التوقعات الأولية للقبول في عدد من الكليات من الأقسام الأدبية والأقسام العلمية بشعبيتيها العلمي علوم والعلمي رياضة.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 لجميع الكليات علمي وأدبي

تُشير أولى المؤشرات لانخفاض نسب القبول في عدد من الكليات والجامعات، كما حدث في تنسيق الكليات بالعام الماضي، وجاءت مؤشرات تنسيق الكليات علمي وأدبي على النحو التالي:

مؤشرات تنسيق الكليات علمي علوم

يمكن استنتاج مؤشرات تنسيق الكليات علمي علوم، كالآتي:

طب المنصورة: 387 درجة.

هندسة بترول وتعدين: 386 درجة.

طب سوهاج: 386 درجة.

طب طنطا: 383 درجة.

طب الإسكندرية: 382 درجة.

طب القاهرة: 381 درجة.

طب أسنان المنصورة: 382 درجة.

طب بورسعيد: 381 درجة.

طب الزقازيق: 385 درجة.

طب عين شمس: 380 درجة.

مؤشرات تنسيق الكليات لطلاب أدبي

بالأخذ في الاعتبار نتائج تنسيق العام الماضي للقسم الأدبي بالثانوية العامة، فقد كان أقل حد للقبول هو 64%، وعلى هذا الأساس يمكن استنتاج مؤشرات التنسيق لعام 2023/2024 على النحو التالي:

اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة 359 درجة.

دراسات اقتصادية وعلوم سياسية جامعة إسكندرية 352 درجة.

اقتصاد وعلوم سياسية جامعة السويس 349 درجة.

السن كفر الشيخ 350 درجة.

السن الإسماعيلية 341 درجة.

إعلام القاهرة: 339 درجة

إعلام المنوفية: 336 درجة

ألسن الفيوم: 339 درجة.

السن المنيا: 333 درجة.

آثار الزقازيق: 332 درجة.

تجارة العريش: 311 درجة.

تجارة قناة السويس: 303 درجة.

تجارة بورسعيد: 301 درجة.

تجارة بنها: 299 درجة.

تجارة القاهرة: 299 درجة.

مؤشرات تنسيق الكليات علمي رياضة

يمكن توقع مؤشرات تنسيق الكليات علمي رياضة بالاعتماد على تنسيق العام الماضي، وذلك كالآتي:

هندسة بترول وتعدين جامعة السويس بالإسماعيلية : 386 درجة.

هندسة المنصورة: 366 درجة.

هندسة القاهرة: 366 درجة.

هندسة الزقازيق: 363 درجة.

هندسة دمياط: 362 درجة.

هندسة عين شمس: 361 درجة.

هندسة إلكترونية المنوفية: 354 درجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وكانت الساعات الماضية قد تم الإعلان عن نتائج الطلاب في الثانوية العامة بجميع المحافظات، والتي شهدت نسب نجاح مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، ويمكن الآن لجميع الطلاب معرفة نتائجهم والمجموع الذي حصلوا عليها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم أو من خلال المدرسة التي يتبعها الطالب.