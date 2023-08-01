فرحتك بالملاييين.. اجازات كتير + مكافأت أكتر من قانون العمل الجديد لتلك الفئات اعرفها!

قانون العمل الجديد جاء قانون العمل الجديد لحفظ حقوق العمال وحفظ حقوق صاحب العمل, ويأتي هذا القانون بتحفيز العامل على بذل الجهد والعمل للزيادة من الإنتاج وتطبيق ربط الأجر على حسب انتاج العامل, وهذا لحفظ حقوق المستثمر الوطني والأجنبي, ويهدف هذا القانون الجديد لحماية صاحب العمل ويأتي ذلك من خلال تحديد الإجراءات الازمة للتعامل مع المشكلات وتنظيم علاقته مع العمال, ولضمان تحقيق الإستقرار والأمان الوظيفي يحدد قانون العمل الجديد مزايا عديدة للموظفين بالدولة, ويهدف هذا القانون إلى توازن علاقات العمال وصاحب العمل, كما يوفر القانون الجديد للعمال الحوافز وتحديد مدة العمل وتحديد الأجر الأدنى وتوفير التأمين الصحي للعمال والموظفين بالدولة.

قانون العمل الجديد

قامت الدولة بتوفير قانون العمل الجديد بطريقة pdf والتي توجد بها العديد من المزايا للعمال والموظفين ولتحقيق الأمن والأمان الوظيفي التي تحفظ حقوق المواطنين ومن هذه المزايا الأتي:

تصرف علاوة سنوية من أجر الإشتراك الوظيفي ولا تقل نسبتها عن %3 وتم إلغاء إستمارة 6 التي كانت تهدد دائما الموظفين بالفصل, تقليص ساعات العمل إلى ىساعة واحدة ومن أهم هذه المزايا منع تشغيل الأطفال التي أعمارهم أقل من 15 عام, ويمكن للعامل الحصول على إجازة سنوية تصل إلى 21 يوما, ويتم تحويل العقد المحدد بين الطرفين إلى عقد دائم بعد أربع سنوات تلقائيا, وتم إنشاء صندوق لحماية العمالة الغير منتظمة وتوفير العمل لهم, وتعويض العامل أجر شهرين لكل عام إذا تم الفصل التعسفي, وكل هذه مزايا يقدمها قانون العمل الجديد للعمال والموظفين.

قانون العمل الجديد أثبت للجميع في الفترة الأخيرة أنه من أهم القوانين التي قد صدرت في جمهورية مصر العربية، وكانقانون العمل الجديد عائد بفائدة على الموظف المصري خاصة من الاجازات التي يقدمها مع نزول في المعاشات، وتقديم مكافأت كبيرة لنهاية الخدمة وينتظر أيضاً منقانون العمل الجديد العديد من النسب القوية للمكافأت بالإضافة إلى إلغاء استمارة 6.

تجنب هذه الحالات لإنها تؤدي للفصل بالقانون الجديد

يأتي قانون العمل الجديد للعمال والموظفين بالكثير من المزايا والتعليمات والحفاظ على حقوقهم, ولكن يوجد أيضا حالات إذا قمت بها سوف تؤدي إلى فصلك من العمل وما عليك إلا أن تتجنبها وهي كالأتي:

يجب عليك إتباع جميع التعليمات التي تخص المنشأة التي تعمل بها وفي حال عدم إتباعك لها سوف يتم فصلك قانونيا وهناك أيضا عمال يعتدون على المدير الخاص بالعمل وهذا يؤدي إلى فصله في الحال لحفظ حقوق صاحب العمل, وإذا قام العامل أو الموظف بإفشاء الأسرار الخاصة بالمنشأة التي تعمل بها سوف يتم فصلك, لإن هذا يؤدي إلى حدوث أضرار كبيرة للمنشأة.