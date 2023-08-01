يا جمالة وحـركاته أخبار حلوة بزيادة.. زيادة المعاشات الجديدة ل10.900 جنيه معاشات شهر أغسطس 2023

موعد صرف معاشات أغسطس مع الزيادة أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي على رفع الحد الأدنى للأجر التأميني إلى 1.700 جنيه مصري 2023 الذي كان فيما قبل محدد بقيمة 400 جنيه في عام 2014, وقامت وزارة التضامن أيضا برفع الأجر التأميني للحد الأقصى من 1.590 لعام 2024 حتى الآن إلى 10.900 جنيه عن هذه الفترة الماضية, ولكن أعلنت الوزارة عن بدء صرف المعاش بداية من شهر أغسطس حتى يوم 10 بالشهر وسيتم صرف المعاش بالزيادة المقررة من الحكومة المصرية.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

تستعد وزارة التضامن الإجتماعي لتوفير قيمة المعاشات الشهرية التي تقدمها للمواطنين في الهيئة القومية للتأمينات لشهر أغسطس 2023 , وتبدأ الوزارة بتوفير المعاشات بحميع المحافظات بالدولة والتي تبدأ من يوم واحد بشهر أغسطس إلى يوم عشرة من نفس الشهر, ويتم صرفها من عدة أماكن مثل ماكينات الصرف الألي والبنوك ومكاتب البريد بجميع المحافظات, وسوف يتم صرف المعاش بالزيادة السنوية والتي تحدد نسبتها من %10 إلى %15 لهذا العام.

تعد معاشات وزارة التضامن الاجتماعي من أهم الأشياء التي يتم تقديمها للمواطن في جمهورية مصر العربية حيث انه يتم صرف معاش شهري كل مواطن مصري طالع معاش، وهنا العديد من النسب المختلفة للمعاشات وهناك العديد من الزيادات في شهر أغسطس الجاري، ونوضح إليكم التفاصيل الكاملة حول ارتفاع وزيادة المعاشات بالتفصيل.

زيادة معاشات شهر أغسطس 2023

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية عن موعد صرف المعاشات سوف يكون بأول شهر إغسطس دون زيادات نهائيا, حيث قام المواطنين بالفعل بصرف الزيادات بشهر إبريل الماضي وسيتم صرف معاش شهر إغسطس بقيمة المعاش الذي صرف في شهر يوليو الماضي, حيث قامت الوزارة بصرف الزيادات سابقا والتي كانت محددة بناءا عن قرار من السيد رئيس الجمهورية محمد عبد الفتاح السيسي, والتي بلغت بنحو %15 وجاءت بحد أدنى للزيادة 170 جنيها والأقصى يصل إلى 1635 جنيها.

معاشات شهر أغسطس 2023

أعلنت وزارة الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية عن صرف المعاشات لشهر إغسطس وذكرت من خلال هذا الإعلان عن عدد أصحاب المعاشات اللذين يتقاضون المعاش بجمهورية مصر العربية والتي بلغت 11 مليون مواطن يتقاضى هذا المعاش, وسوف يبدأ صرف المعاش بداية من 1 أغسطس مع صرف الزيادة المقدرة التي تم تقديرها من الهيئة القومية للتأمينات, والتي يتم صرفها بالفعل بداية من شهر إبريل الماضي, ويبدأ صرف المعاش بالتدريج للفئة التي تحصل على 1000 تبدأ من 1 إغسطس إلى اليوم الثاني, والفئة التي تصرف 2000 جنيه يوم 3 و4 من شهر أغسطس, وأما من يتقاضون 3000 جنيه تصرف معاشاتهم مباشرة.