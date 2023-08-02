تحميل كشوف pdf |تنزيل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق الوجبة التاسعة من موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يبحث العديد من المواطنين في العراق بشكل مكثف عن أسماء الأشخاص المستحقين للوجبة التاسعة، وهي الوجبة الأخيرة التي تُقدم للفقراء في البلاد. نتيجة لفيروس كورونا، تم منع المواطنين من مغادرة منازلهم، وهو ما تسبب في رعب شديد لديهم. يجدر الإشارة أيضًا إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت عن تقديم دعم لأكثر من 150 ألف مواطن عبر الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين الوجبة التاسعة العراق 2023

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن علي إصدار قائمة يشملها الأشخاص الذين يعانون من الفقر، وذلك في إطار الوجبة التاسعة، بهدف تقديم المساعدة لهؤلاء الأفراد في حل مشاكلهم المتعلقة بالعمل والحياة، وأيضًا لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار السلع الضرورية. وأكد وزير العمل، علي، أنه سيتم تشغيل عدد كبير من المواطنين في هذا الإطار.

سيتم إرسال رسائل نصية بعد المراجعة، بهدف العثور على جميع المتقدمين في غضون ثلاثة أشهر. وبعدها، سيتم إصدار بطاقة رئيسية أو ذكية للأشخاص المختارين، ولذلك أعلن الوزير عن قائمة المرشحين المقبولة في البرنامج، ومن المهم أن يلتزموا بكافة القرارات النهائية.

رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

هنا، تأتيكم الآن سلسلة خطوات سريعة للحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الدفعة التاسعة لعام 2023، والتي هي على النحو التالي:

الولوج إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية.

اختيار قسم الرعاية الاجتماعية والمتابعة.

اختر خدمة التحقق من اسم الضمان الاجتماعي.

أدخل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على الزر لتقديم الطلب وسيتم عرض ملف PDF يمكنك تنزيله يتضمن بالكامل أسماء الرعاية اجتماعية الوجبة التاسعة 2023.

تم إصدار أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الرابعة وذلك منذ أن أعلن الأسدي عن طرح قائمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عموم المحافظات العراقية، وبدأ المواطنين بالبحث عن أسمائهم للتأكد من شمولهم ضمن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية2023 الوجبة الرابعة.